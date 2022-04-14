/691964/بسبب-أولوية-المرور-إصابة-شاب-بطلق-ناري-على-يد-عاطل-بالمطرية-دقهلية

دوت الخليج

بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن الدقهلية اللواء السيد سلطان، تلقى إخطار من مدير المباحث الجنائية اللواء إيهاب عطية يفيد بورود بلاغ إلي مأمور مركز شرطة المطرية العقيد عبدالعزيز البدراوي، بنشوب خلاف بين مجموعة من الاشخاص كل منهم يقود دراجة نارية ، وخلفه شخص وأخر خلفه شخصان ونشب بينهم خلاف بسبب أولوية المرور لأحدهم ، فقام أحد الأشخاص بإطلاق عيار ناري فرد خرطوش محدثا إصابة لأخر في أعلي الفخذ الايمن.

مركز شرطة المطرية الي مكان الواقعة

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية الي مكان الواقعة وبسؤال الشهود والمجني عليه ، أتهم أحد الأشخاص بإطلاق النار عليه. وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط المباحث من القاء القبض علي المتهم وشهرته "الحادثة "ومقيم منطقة الغصنة دائرة المركز ، وله معلومات جنائية فرض سيطرة ونفوذ وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وطلقة من نفس ذات العيار. وجرى تحرير المحضر رقم 2918 لسنة 2022 جنايات المطرية ، حيال تلك الواقعة ، وعرض المتهم علي النيابة العامة ، التي أمرت بحبسه 4 ايام علي ذمة التحقيقات