/691963/بعد-فترة-من-انفصالهما-ياسمين-رئيس-تكشف-حقيقة-رجوعها-لـ-هادي-الباجوري

اتصدرت الفنانة ياسمين رئيس التريند الفترة السابقة منذ إذاعة خبر طلاقها من المخرج هادي الباجوري، والتي لم تفصح عن أي أسباب حول الإنفصال كما التزم هادي الباجوري الصمت، ولكن نشرت ياسمين فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام أثار الجدل حولهم من جديد.

دوت الخليج يرصد لكم حقيقة عودة ياسمين رئيس والمخرج هادي الباجوري وذلك خلال السطور القادمة

شاركت ياسمين رئيس متابعيها فيديو رومانسي لها مع زوجها هادي الباجوري، ويأتي ذلك بعد انفصالها عنه في شهر فبراير الماضي، لتلمح بذلك حول عودتها مرة آخرى للباجوري.

وظهر في الفيديو بعض الصور لهما، التي تدل على الحب والذكريات الكثيرة التي بينهم واكتفت بالتعليق عليه بوضع بعض القلوب على هذا الفيديو، كما أغلقت التعليقات على هذا الفيديو.

ومن الجدير بالذكر، أن أعلنت الفنانة ياسمين رئيس يوم 22 فبراير الماضي انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول عدم وجود مانع لديه في أن تُقبل زوجته بأعمالها الفنية.

وغردت ياسمين رئيس عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "‏﷽ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.. صدق الله العظيم" .

وأضافت: "الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

أعمال فنية جمعت هادي الباجوري وياسمين رئيس

وعلى صعيد آخر، وخلال مشوار يقترب من 12 عام زواج، لعبت الصدفة دورها عندما جمعت ياسمين رئيس وهادي الباجوري في أكثر من عمل فني، كان أول عمل جمعهما مسلسل «عرض خاص» عام 2010، حيث اختارها الباجوري لتكون من ضمن الوجوه الشابة التي يقدمها، ولم يكن بينهما أي علاقة في ذلك التوقيت، ومن ثم قرر الثنائي التعاون مرة ثانية من خلال فيلم «واحد صحيح» عام 2011، والتي جسدت فيه ياسمين دور فتاة تدعى «مريم» عمرها 23 سنة تعجب بعبد الله «هاني سلامة»، واجتمعا أيضًا في فيلم «هيبتا Hebta» عام 2016، وهو فيلم مصري مأخوذ من الرواية المصرية للكاتب المصري محمود صادق التي ألفها عام 2014، وآخر تعاون بينهم كان فيلم «جارة القمر»، وفيه تقع الفنانة ياسمين رئيس بغرام الفنان كريم فهمى.