/691962/ماذا-قدم-محمد-صلاح--مع-ليفربول-فى-دوري-أبطال-أوروبا

نجح محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، فى تسجيل سجل كبير داخل جدران الريدز، وذلك نتيجة أهدافة الحاسمة فى العديد من المواجهات، والبطولات التي حصدها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أرقام محمد صلاح فى دوري أبطال أوروبا

فيما شارك محمد صلاح في 52 مباراة، وسجل خلالها 34 هدف، حيث أصبح عدد أهداف الفرعون المصري في دوري أبطال أوروبا هو 40 هدف في 75 مباراة.

ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباراة ليفربول والسيتي

واستمر مانشيستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة بعد التعادل مع ليفربول وصيف الترتيب برصيد 73 نقطة بعد التعادل الذي سيطر على المباراة التي أقيمت بين الفريقين ليقترب السيتي من حسم البريميرليج على حساب رفاق محمد صلاح.

محمد صلاح ينقذ ليفربول من خسارة الدوري أمام السيتي

سجل السيتي الهدف الأول بعد أن سدد كيفين دي بروين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء اصدمت في قدم فابينيو ثم ارتطمت في القائم الأيسر وسكنت الشباك فيما تعادل الريدز بعد أن مرر أندرو روبيرتسون تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء ومررها ترينت أرنولد من لمسة واحدة من على القائم الثاني لديوجو جوتا أمام المرمى وسدد الأخير الكرة في المرمى بسهولة.

وأحرز جيسوس الهدف الثاني للسيتي بعد أن ارسل جواو كانسيلو تمريرة طولية رائعة من خارج منطقة الجزاء وصلت لجيسوس داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين الذي سددها بمهارة في الشباك فيما سجل ساديو ماني التعادل للريدز بعد تمريرة رائعة لمحمد صلاح.

تشكيل ليفربول ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.

وسط الملعب: فابينيو، هندرسون، تياجو ألكانتارا.

الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ماني.

تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول

حراسة المرمى: إيديرسون.

الدفاع: كانسيلو، ستونز، لابورت، كايل وواكر.

وسط الملعب: رودري، دي بروين، برناردو سيلفا.

الهجوم: فودين، جيسوس، ستيرلينج