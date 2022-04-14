/691960/تعرف-على-مواعيد-عرض-وإعادة-مسلسل-الاختيار-3-الحلقة-13

لذا دوت الخليج يرصد لكم مواعيد عرض وإعادة مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13 وذلك خلال السطور القادمة.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الاختيار 3 الحلقة 13

وينتظر عشاق المسلسل عرض الحلقة الثالثة عشر من الاختيار 3 والتي تذاع حصريًا على قناة ON في تمام الساعة 9.30 مساءً على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 4.20 صباحاً والثانية الساعة 3.25 مساء.

فيما يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء، فضلًا عن عرضه على منصة Watch It الإلكترونية في تمام الساعة 9.30 مساءً.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 12

شهدت الحلقة 12 العديد من الأحداث التي نختصرها لكم، بأت الحلقة برفض محمد مرسي الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير وقرر أن يحتفل بها بشكل غير مباشر خلال الاحتفال بالمولد النبوي فقال: «أنا مش هحتفل بالذكرى التانية لثورة 25 يناير والكلام اللي مبياكلش عيش دا.. هحتفل بالمولد النبوي وفي النص هقول كلمتين عنها وخلاص».

رصدت الحلقة إصدار محكمة مصرية أحكاماً بإعدام ‬21 من أبنائها متهمين بالتورط في قتل ‬74 شخصاً في استاد المدينة، وراح اثنين من رجال الشرطة و40 آخرين ضحية أحداث سجن بورسعيد التي وقعت في 26 يناير 2013.

انتهت أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 12 بطلب الشاطر من مرسي أن يتجاهل السيسي قائلًا: "يستحسن تتاجله تماما،، وتحسسه أنك مش حابب تتعامل معاه.. احنا عايزين نكسر شوكته ونبعتله رسالة أننا في أي وقت نقدر نوجه حشودنا تجاهه هو والجيش.. أنت الرئيس الشرعي".

أبطال مسلسل الاختيار 3 في رمضان

يضم مسلسل الاختيار 3 نخبة كبيرة من نجوم الفن وهم أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي.