مدبولى يسقط الجنسية عن 6 مواطنين لتجنسهم بأخرى أجنبية دون إذن سابق

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، بإسقاط الجنسية المصرية عن 6 مواطنين مصريين وذلك لتجنسهم بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

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