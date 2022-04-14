فى 5 تخصصات.. جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 بتصنيف QS البريطانى

جدة - نرمين السيد - أظهر تقرير تصنيف QS البريطانى لعام 2022، تواجد جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم فى 5 تخصصات، وجاءت فى المركز من 51 - 100 عالميًا فى تخصص طب الأسنان، والهندسة المدنية والإنشائية، وهندسة البترول، وإدارة الضيافة والترفيه، وفى المركز من 51 - 70 عالميًا، وفى المركز 81 عالميًا فى تخصص الصيدلة وعلوم الأدوية.





كما أظهر التقرير أن جامعة القاهرة هى الجامعة المصرية الوحيدة التى تواجدت فى القطاعات الرئيسية الخمسة مجتمعة التى يشملها التصنيف العالمى، واحتلت جامعة القاهرة على مستوى قطاعات العلوم الكبرى المركز 134 عالميًا فى قطاعات الهندسة والتكنولوجيا، والمركز 271 عالميًا فى قطاع الآداب والعلوم الإنسانية، وفى المركز 178 عالميًا فى مجال علوم الحياة والطب، و292 عالميًا فى مجال العلوم الطبيعية، و226 عالميًا فى مجال العلوم الاجتماعية والإدارية. وتوضح نتائج تصنيف QS البريطانى لعام 2022 زيادة تخصصات جامعة القاهرة المدرجة بنسبة 160% مقارنة بنتائج عام 2017 حيث ظهرت الجامعة فى 26 تخصصًا هذا العام مقارنة بظهورها فى 10 تخصصات فقط عام 2017. وأوضح الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن تلك النتائج تكشف بعض ثمار مشروع سد الفجوة المعرفية مع العالم المتقدم، وتظهر معدل التسارع فى الدخول الى عصر الثورة الصناعية الرابعة وجامعات الجيل الرابع.

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