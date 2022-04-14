مياه سوهاج: إحلال وتجديد محطة طهطا السطحية بتكلفة 111 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى سوهاج المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار إنه جار تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لمحطة مياه شرب طهطا السطحية المرشحة بتكلفة إجمالية تبلغ 111 مليون جنيه منها 26 مليونا من خطة الإحلال والتجديد بالشركة و85 مليون جنيه من خطة البنك الدولى للتنمية المحلية.





وأوضح عبدالغفار فى تصريحات، اليوم الخميس، أن المحطة تبلغ طاقتها التصميمية 200 لتر/ ثانية، وتغذى مدينة طهطا بالكامل، وأن أعمال الإحلال والتجديد للمحطة تأتى فى إطار خطة الشركة التى تستهدف توفير كوب مياه نظيف طبقا للمعايير القياسية لجودة مياه الشرب وتوفير كميات المياه المناسبة للمواطنين. وأشار إلى أنه جار تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والأعمال المدنية والكهروميكانيك لمآخذ المحطة والطلمبات المرشحة ومبنى بئر التوزيع والمروقات وبيارة غسيل الخزان الأرضى، بالإضافة إلى إحلال وتجديد الخزان الأرضى وتغيير خط دخول العكرة قطر 24 بوصة، وكذلك تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيك لمعمل المحطة وتوفير أحدث الأجهزة المعملية.

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