إقبال كبير على السلع الغذائية.. وأسعار مخفضة فى 16 محافظة (صور)

جدة - نرمين السيد - تابعت وزارة التنمية المحلية، إقبال المواطنين فى محافظات الدقهلية وقنا والأقصر ودمياط على شراء السلع الغذائية من خلال مبادرة "سند الخير" التى أطلقها اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة وملائمة للمواطنين فى 16 محافظة يوم 31 مارس الماضى.





وأكد اللواء محمود شعراوى، أن المبادرة استهدفت الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجًا لبيع المنتجات الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة وجودة عالية، مشيرًا إلى أن مبادرة "سند الخير" شهدت إقبالا كبيرا وترحيبا من المواطنين بالمناطق التى إنطلقت فيها خاصة من حيث تنوع المنتجات المعروضة والأسعار والجودة، مثمنا الدعم الذى يقدمه السادة المحافظون والجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز لإنجاح تلك المبادرة والتى تأتى تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين خاصة الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل.

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