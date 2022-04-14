عاجل- بالأسماء.. وزير التنمية يصدر الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية

جدة - نرمين السيد - وقال وزير التنمية المحلية، إن الحركة تضمنت تعيين 5 سكرتيرى عموم بمحافظات الإسكندرية والفيوم والدقهلية وأسوان وبورسعيد و6 سكرتير عموم مساعدين بمحافظات الجيزة والإسكندرية و بنى سويف وأسيوط وأسوان والبحر الأحمر.

وأضاف محمود شعراوى، أن الحركة تضمنت تصعيد اللواء خالد جمعة عبدالرحمن سكرتير عام مساعد الإسكندرية إلى السكرتير العام للإسكندرية، ونقل حازم محمد عزت سكرتير عام أسوان إلى سكرتير عام محافظة الدقهلية، وتصعيد عاطف محمد كامل سكرتير عام مساعد البحر الأحمر إلى سكرتير عام محافظة بورسعيد ونقل اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام الإسكندرية إلى سكرتير عام الفيوم ونقل محمد محمود أبوغنيمة سكرتير عام الدقهلية إلى سكرتير عام أسوان.

وأشار إلى أنه فيما يخص سكرتيرى العموم المساعدين تضمنت الحركة تصعيد كل من محمد نور الدين أحمد رئيس حى العمرانية إلى سكرتير عام مساعد الجيزة، وجيهان عبدالحميد محمد رئيس حى المنتزه أول بالإسكندرية إلى سكرتير عام مساعد الإسكندرية وسامى أحمد فؤاد رئيس حى غرب شبرا الخيمة إلى سكرتير عام مساعد بنى سويف وعلاء عبدالجابر عمر رئيس مركز ومدينة القرنة الجديدة بالأقصر إلى سكرتير عام مساعد أسيوط ونقل فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد أسيوط إلى سكرتير عام مساعد أسوان ونقل حسام حموده أحمد سكرتير عام مساعد بنى سويف إلى سكرتير عام مساعد البحر الأحمر.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن القيادة الجديدة التى تضمنتها الحركة المحلية حصلوا على التدريب المناسب لشغل الوظائف القيادية بالمحليات وذلك فى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة على عدد كبير من ملفات الإدارة المحلية، كما أجروا الاختبارات والامتحانات اللازمة فى الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة.

وقال شعراوى إن الحركة تضمنت نقل وتعيين 19 رئيس حى بالقاهرة و11 رئيس مركز ومدينة وحى بالدقهلية وعدد 8 رئيس مركز ومدينة بكل من محافظتى القليوبية والبحيرة وعدد 7 رئيس مركز ومدينة وحى بالغربية وعدد 5 رئيس مركز ومدينة بكل من محافظتى الإسماعيلية والبحر الأحمر وعدد 4 رئيس مركز ومدينة بكل من محافظتى جنوب سيناء وسوهاج.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الحركة المحليات تضمنت أيضاً نقل وتعيين عدد من القيادات بمراكز ومدن وأحياء كل من محافظات مطروح والمنوفية وكفر الشيخ وشمال سيناء وأسيوط والسويس والمنيا والأقصر والإسكندرية وبورسعيد والشرقية وبنى سويف والفيوم والوادى الجديد وقنا وأسوان.

وأكد محمود شعراوى، أن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية بالإدارة المحلية وتصعيد الكوادر والقيادات المتميزة لتولى المسؤولية فى تلك المناصب لتشجيع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والعطاء والتفانى فى العمل وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم ودفع عجلة التنمية على أرض المحافظات.

وأشار شعراوى، إلى أن الوزارة حريصة بصورة مستمرة على تقييم أداء القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بمختلف المحافظات واستبعاد المقصرين وتلافى أى سلبيات يتم رصدها، مشيراً إلى حرص الوزارة على تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية فى اختيار وتعيين القيادات الجديدة وكذا تصعيد القيادات المحلية المتميزة إلى الوظائف الأعلى بالمحافظات.

حيث عكفت الوزارة منذ بداية عام 2022 على الإنتهاء من إجراء التقييم والمتابعة لأداء جميع القيادات المحلية من سكرتيرى العموم وسكرتيرى العموم المساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، كما تم التنسيق مع السادة المحافظين وجميع الأجهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها فى المناصب القيادية المطلوبة والعمل على تحقيق الرؤية التنموية للدولة على أرض فى المحافظات مع بداية الجمهورية الجديدة.

ووجه وزير التنمية المحلية، عدد من التوجيهات للقيادات المحلية الجديدة فى الحركة السنوية سواء الذين تم تعيينهم وترقيتهم ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ ومتابعة توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتصدى الحاسم لمخالفات البناء العشوائى والتعديات على أراضى وأملاك الدولة وإزالة أى تعديات عليها فى المهد والاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية والاهتمام بملف القمامة ورفع تراكمات المخلفات اليومية ورفع الإشغالات بالشوارع.

كما طالب محمود شعراوى، القيادات الجديدة بالحرص المستمر على التواجد بين المواطنين فى دوائر الأحياء والمراكز والمدن التى يعملون بها والعمل على مشكلاتهم للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.