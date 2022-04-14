وزيرة الهجرة تبحث تنظيم معرض بأمريكا للترويج للاستثمار العقارى فى مصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع نطاق جهود الترويج للاستثمار العقارى للمصريين فى الخارج.

ورحبت السفيرة نبيلة مكرم بالحضور جميعا، وتحدثت عن لقائها برئيس الجمهورية والذى تناول سبل زيادة دعم مساهمات المصريين بالخارج فى التنمية الوطنية المستدامة اجتماعيا واقتصاديا، والجهود القائمة فى هذا الصدد بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لتوفير فرص الاستثمار المتنوعة للمصريين بالخارج حسب الشرائح المختلفة فى جميع المجالات، خصوصا ما يتعلق بالاستثمار العقارى.



وأضافت وزيرة الهجرة أن الرئيس وجه بتوسيع نطاق جهود الترويج للاستثمار العقارى للجاليات المصرية فى الخارج، بالتنسيق ما بين جميع الجهات المعنية وشركات التطوير العقارى وتذليل أية عقبات فى هذا الإطار، مؤكدة الموافقة على رعاية وزارة الهجرة للمعرض الذى ستنظمه الشركة بالولايات المتحدة تحت عنوان "إنفستجو إكسبو"، وذلك نظرا لأهمية تنظيم فعاليات محترفة لتصدير العقارات المصرية فى الولايات المتحدة بالتعاون مع وزارة الإسكان، من أجل الترويج للمدن الجديدة والمشروعات القومية التى أصبحت من أبرز ملامح الجمهورية الجديدة، وحتى يطلع المصريين فى الخارج -والمجتمعات الأجنبية التى يعيشون بها- على ما وصلت إليه مصر من تقدم وتنمية وازدهار فى وقت قياسى.

كما أوضحت وزيرة الهجرة أن هذا المعرض لابد أن يكون وسيلة هامة للاستفادة منه فى الترويج لمبادرات ومشروعات وطنية أخرى وعلى رأسها المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية وتطوير الريف المصرى والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتة إلى أهمية مشاركة عدد من البنوك الوطنية فى مثل هذا المعرض لتسهيل عملية السداد أو التحويلات سواء فيما يتعلق بدعم مشروع "حياة كريمة" أو شراء عقارات فى مصر من خلال المعرض.

كما أضافت الوزيرة أن المعرض يعد بمثابة فرصة للترويج لكل ما يجرى فى الدولة المصرية من إنجازات، كما أن الوزارة ستخصص جناحا لها داخل المعرض لعرض أعمالها ومبادراتها، فضلا عن فرصة التواصل مع أبناء الجالية المصرية فى الولايات المتحدة، مؤكدة أن المصريين فى الخارج هم الأداة الأكثر فاعلية فى الترويج للدولة.

وأعرب جون جميل، المدير التنفيذى لشركة إنفستجو المنظمة للمعرض، عن امتنانه بلقاء وزيرة الهجرة ورعايتها للمعرض المقرر إقامته فى الفترة من 25 مايو إلى 15 يونيو 2022 بمشاركة نحو 25 شركة فى عدد من الولايات والمدن الأمريكية وهى: نيوجيرسى، هيوستن، لوس أنجلوس، أورانج كاونتى بكاليفورنيا.

وتابع: "إن لدينا توقعات كبرى بنجاح هذا المعرض وتحقيقه لأرباح مرتفعة"، مؤكدا على ضرورة أن يبذل المصريون فى الخارج جهودا كبيرة من أجل مساندة ومؤازرة الدولة المصرية قائلا: "إن مصر فى القلب وواجبنا فى هذا التوقيت هو الترويج لكل الإنجازات التى تحدث بها والمعرض يعد انعكاسا لذلك".

وأوضح جميل أن المعرض لديه منصات على مواقع التواصل الاجتماعى للترويج والتفاعل مع كل الراغبين فى الحضور والمشاركة وهى متاحة على الروابط التالية:

https://www.facebook.com/InvestGoExpo/

https://www.facebook.com/InvestGoUSA/

وأعرب وفد المطورين العقاريين بامتنانهم للقاء وزيرة الهجرة ورحبوا بالمشاركة فى المعرض كأكبر معرض تصدير عقارى يقام فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلاله سيتم التعامل المباشر بين المطوريين العقاريين والمصريين فى أمريكا أو الأمريكيين الراغبين فى الاستثمار فى العقارات بمصر سواء سكنية أو تجارية أو إدارية أو طبية.



وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق على البدء فى الترويج للمعرض من خلال منصات التواصل الاجتماعى الخاصة بالمعرض وبوزارة الهجرة، من أجل تلقى كافة الأسئلة والاستفسارات من الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على الترتيب لعقد لقاء آخر بهدف وضع التصور النهائى للمعرض وآليات الترويج له والمشاركة فيه من قبل المصريين بالخارج.

يشار إلى أن وفد المطورين العقاريين المشاركين فى اللقاء مع وزيرة الهجرة من شركات: الصفوة للتطوير العمرانى، آفا مينا جروب، عقار مصر، أكام، جسور.