بورسعيد تحيى مسار العائلة المقدسة (صور)

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للمحافظات التى يمر بها مشروع إحياء وتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأهمية الحفاظ على المظهر الحضارى التاريخى والأثرى والتطوير المستمر لها خصوصًا أن إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة يعتبر مشروعًا قوميًا وتوليه القيادة السياسية والدولة اهتمامًا بالغا ويحمل الخير لمصر واقتصادها القومى لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الترويج لهذه المنطقة سياحيًا يعد نمطًا جديدًا من السياحة، يتم الترويج له واستثماره من خلال محاور تنموية حتى يكون منتجًا سياحيًا واعدًا يجذب شريحة كبيرة من الزائرين، مؤكدًا أن بورسعيد قادرة على إحياء هذه السياحة من حيث الموقع الجغرافى والتاريخى وآثارها القبطية التى تؤتى ثمارها من خلال مسار العائلة المقدسة لمصر.

وأكد المحافظ أن هذا الملف يعد من أهم الملفات التى يجب أن تعد جيدًا لما يعود على محافظة بورسعيد من فائدة ترويجية وتنشيط للسياحة، وترجع رحلة العائلة المقدسة الى هجرة السيدة مريم إلى مصر، وخلال إقامتهم فى مصر تواجدوا فى العديد من الأماكن التى خلدت فى التاريخ، وأصبحت تعرف بمسار العائلة المقدسة فى مصر ومن بينها مدينة بورسعيد.