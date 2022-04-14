عاجل- وزير التعليم يحسم أمر المهام الأدائية لـ4 ابتدائى (جدول وتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": "مجرد ملاحظة، أرجو من القراء متابعة كل البوستات الكاذبة التى انتشرت خلال الـ24 ساعة الماضية، حول تأجيل وإلغاء المهام الأدائية للتضليل والبلبلة، وأرجو أن تسألوا أصحابها عن مصداقيتهم أو تقاطعوا هذه المصادر بعد أن تبين كذب أصحابها، لأنهم سوف يعاودون الكذب فى كل الأمور الأخرى، بيما القول الفصل على صفحات الوزارة فقط فى كل شؤون التعليم".

وانتشرت خلال الساعات الماضية، عبر بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى، أخبارا تفيد تأجيل أو إلغاء المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائى، وأخرى تفيد عقدها بشكل لا مركزى على مستوى الإدارات التعليمية اعتبارا من السبت المقبل، لتضطر وزارة التربية والتعليم فى النهاية لإعلان جدول فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وبحسب الوزارة، يبدأ طلاب الصف الرابع الابتدائى، أداء المهام الأدائية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 18/4/2022، وحتى الأربعاء الموافق 22/2/2022، وفق الجدول التالى:

ويكون زمن أداء المهمة حصتين، وعلى الموجه الأول اختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة "كل فى تخصصه".

المهام الأدائية

والمهام الأدائية عبارة عن أنشطة تستهدف قياس مدى اكتساب الطلاب المهارات التى تدربوا عليها خلال الفصل الدراسى فى كل مادة، ونتائجها تمثل دليلا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة من كل مادة، وقد تم بناؤها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها فى زمن قدره حصتين دراسيتين.

وتتصف المهام الأدائية بالوضوح وترتبط بمخرجات التعلم المستهدف تحقيقها، كما تناسب مستوى المتعلم وطبيعة المادة، وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب على ضوئه.

وعند تنفيذ المعلم المهام الأدائية عليه مراعاة التالى:

1.يوضح للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع منه.

2.يستغرق العمل على المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتين.

3.يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة.

يذكر أن كل ما يتعلق بامتحانات الصف الرابع الابتدائى، المطبق عليه نظام التعليم الجديد 2.0، والصفين الأول الثانى الثانوى، المطبق عليهما نظام التقييم المعدل، يعلن عنه بشكل مركزى من خلال وزارة التربية والتعليم.

ووجه وزير التربية والتعليم فى أكثر من مناسبة، بعدم الانسياق وراء الشائعات، واللجوء لموقع الوزارة الرسمى على الإنترنت، أو صفحتها الرسمية على "فيس بوك" أو صفحته الشخصية الوحيدة، للحصول على أى معلومات تخص وزارة التربية والتعليم.