/691958/جدول-ترتيب-هدافي-الدوري-الإيطالي-لموسم-2021-2022

انتهت مباريات يوم الأحد الماضي، من الدوري الإيطالي، ومازالت المنافسة مشتعلة في لصدارة بين قطبي ميلان بجانب فريق الجنوب نابولي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

دوشان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس 20 هدف

تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو20 هدف

جيوفاني سيميوني لاعب هيلاس فيرونا 15 هدف

لاوتارو مارتينيزلاعب إنتر ميلان 14 هدف

تامي أبراهام لاعب روما 13 هدف.

وقدم الانتر مباراة قوية وأستطاع أن يهدد مرمى لاتسيو في أكثر من كرة، بينما لم يقدم لاعبو لاتسيو لقاء جيد.

وأحرز هدفي الإنتر كلاً من أليساندرو باستوني في الدقيقة 30، وميلان شكرينيار في الدقيقة 67، بينما سجل تشيرو إيموبيلي هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 35، لتنتهي المباراة بفوز الإنتر بهدفين مقابل هدف.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد إنتر ميلان للنقطة رقم 79 منتزعاً المركز الأول من ميلان الذي يأتي خلفه بنقطة، بينما توقف رصيد لاتسيو عند النقطة رقم 32 في المركز الثامن.

انتهت أمتع مباريات الموسم في الدوري الإيطالي بين روما ويوفنتوس ضمن مباريات الجولة الـ 21.

وتمكن فريق يوفنتوس ان يحقق الفوز برباعية مثابل ثلاثة أهداف، وذلك بعدما كان متأخراً بالنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بدأت المباراة قوية بين الفريقين وتقدم تامي أبراهام لروما في الدقيقة 11 وعادل باولو ديبالا النتيجة سريعا لصالح يوفنتوس مع الدقيقة 18.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن هنريك مختريان أن يسجل الهدف الثاني لصالح روما وعاد لورينزو بيلغريني وسجل الهدف الثالث لأصحاب الارض مع مطلع الدقيقة 53 وظن الجميع أن المباراة انتهت أكلينيكيا.

ومع بداية الدقيقة 70 تمكن مانويل لوكاتيلي أن يسجل الهدف الثاني لصالح يوفنتوس، ولم يتأخر الوقت كثيراً ومر دقيقتين فقط وسجل ديان كولوسيفسكي الهدف الثالث والتعادل لفريق يوفنتوس.

ولم يكتفي يوفنتوس بهذه النتيجة وحاول تسجيل الهدف الرابع وبالفعل سجل ماتيا دي تشيليو الهدف الرابع مع مطلع الدقيقة 77 وبذلك يكون الفريق قد سجل 3 أهداف خلال 7 دقائق فقط.