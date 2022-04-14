انفوجراف | في 5 تخصصات جامعة القاهرة من أفضل 100 جامعة في...

د. الخشت: مشروع سد الفجوة المعرفية يسير بمعدلات عالية

أظهر تقرير تصنيف QS البريطاني لعام 2022 تواجد جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 5 تخصصات، حيث جاءت في المركز من 51 - 100 عالميًا في تخصص طب الأسنان، والهندسة المدنية والإنشائية، وهندسة البترول، وإدارة الضيافة والترفيه، وفي المركز من 51 - 70 عالميًا، وفي المركز 81 عالميًا في تخصص الصيدلة وعلوم الأدوية.

كما أظهر التقرير أن جامعة القاهرة هي الجامعة المصرية الوحيدة التي تواجدت في القطاعات الرئيسية الخمسة مجتمعة التي يشملها التصنيف العالمي، واحتلت جامعة القاهرة على مستوى قطاعات العلوم الكبرى المركز 134 عالميًا في قطاعات الهندسة والتكنولوجيا، والمركز 271 عالميًا في قطاع الآداب والعلوم الإنسانية، وفي المركز 178 عالميًا في مجال علوم الحياة والطب، و292 عالميًا في مجال العلوم الطبيعية، و226 عالميًا في مجال العلوم الاجتماعية والإدارية.

وتوضح نتائج تصنيف QS البريطاني لعام 2022 زيادة تخصصات جامعة القاهرة المدرجة بنسبة 160% مقارنة بنتائج عام 2017 حيث ظهرت الجامعة في 26 تخصصًا هذا العام مقارنة بظهورها في 10 تخصصات فقط عام 2017.

وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن تلك النتائج تكشف بعض ثمار مشروع سد الفجوة المعرفية مع العالم المتقدم، وتظهر معدل التسارع في الدخول الى عصر الثورة الصناعية الرابعة وجامعات الجيل الرابع.