الصحة تربط أقسام الطوارئ فى جميع المستشفيات إليكترونيًا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير 4 آلاف و198 سرير رعاية وحضانات وأكياس دم لمرضى الطوارئ، خلال الربع الأول من العام الحالى، عبر الخط الساخن 137، والذى أطلقته وزارة الصحة لتوفير أسرة العناية المركزة والحضانات والخدمات الطارئة بالمجان.





وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توفير 1603 أسرة رعاية، من ضمنهم 120 سرير رعاية أطفال، كما تم توفير 576 حضانة، و12 سرير رعاية حروق، بجميع مستشفيات الجمهورية، مشيرًا إلى توفير 2007 أكياس دم لمرضى الطوارئ، وذلك بجانب خدمة المشورة للحالات الطارئة التى يقدمها الخط الساخن 137.

ولفت "عبدالغفار" إلى ربط أقسام الطوارئ فى المستشفيات بجميع المحافظات إليكترونيًا بغرفة التحكم المركزية لـ 137 والتابعة للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، وذلك لتوفير المعلومات، اختصارا لمدة البحث عن أسرة شاغرة بالمستشفيات، مضيفًا كما تم ميكنة أرصدة مخازن أدوية الأزمات بجميع المحافظات لتيسير الحصول عليها وسرعة متابعة توافر الأرصدة بالمستشفيات.

ومن جانبه، أشار الدكتور حلمى عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، إلى تحديث قواعد البيانات الخاصة بالتجهيزات والقوى البشرية ومؤشرات الأداء لترتيب المستشفيات الأكثر احتياجًا للتجهيزات، حسب احتياج كل محافظات وطبقا للتعداد السكانى ومعدلات الإشغال الفعلى بكل مستشفى.

وأضاف "عبدالرحمن" أنه تم افتتاح وحدات رعاية متوسطة بمستشفيات التحرير، والهرم، وناصرالعام، والساحل، بجانب دعم وحدات الرعاية المركزة التى تشمل تخصصات نادرة، حيث تم فتح أسرة رعاية مركزة لوحدة السكتة الدماغية بمستشفى الهرم، ودعم أسرة الرعاية المركزة بوحدة جراحات المخ والأعصاب فى مستشفى المطرية.

ولفت "عبدالرحمن" أنه تم تفعيل وتجهيز وحدة الحضانات بمستشفى سامول المركزى بمحافظة الغربية بـ 10 حضانات و2 جهاز تنفس صناعى، و2 جهاز سباب، بالإضافة إلى وحدة رعاية أطفال بها 3 أسرة وجهاز تنفس صناعى.

وذكر، أنه تم خلال الفترة نفسها تدريب 188 من أعضاء الفريق الطبى بأقسام الرعاية الحرجة، على عدة دورات منها إنعاش قلبى أساسى، وإنعاش قلبى متقدم أطفال، وأساسيات التنفس الصناعى للكبار، وانعاش قلبى رئوى متقدم بجانب التدريب على الصيدلة الإكلينيكية، مضيفًا أنه تم عقد 6 دورات للسموم والحروق بمحافظات الغربية والأسكندرية والبحيرة ودمياط والبحر الأحمر.