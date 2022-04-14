مياه سوهاج تبحث خطة عمل القرض الدوار بقرى «حياة كريمة»

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج إنه سيتم من خلال المشروع تنفيذ وصلات منزلية وتركيب عدادات مسبقة الدفع للأسر الأولى بالرعاية وتقسيطها على المستفيدين على مدة 4 سنوات وذلك بالمناطق المحرومة بالقرى الجارى بها تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى (حياة كريمة).
وأوضح المحاسب نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجارى بالشركة أنه فى وقتا سابق تم تنفيذ 6042 وصلة مياه شرب وصرف صحى منزلية من خلال مشرع القرض الدوار بمراكز (طما وساقلتة وجهينة ودار السلام وطهطا واخميم والبلينا والمراغة وسوهاج) وذلك للأسر الأولى بالرعاية.
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