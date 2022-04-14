جدة - نرمين السيد - أقيمت الدورة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام حمدى عميد كلية التربية، وإشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة وفاء عبد الجواد مدير مركز الإرشاد النفسى، حاضر فى الدورة الدكتور أحمد حسن الليثى أستاذ الصحة النفسية المساعد ونائب مدير مركز الإرشاد النفسى.
وأوضح الدكتور حسام حمدى أن هذه الدورة تضمنت عرض العديد من المهارات الهامة للشباب بمختلف التخصصات، لحماية الذات فى البيئة الرقمية وتحقيق الاستفادة المنشودة من استخداماتها، بجانب عرض العديد من التطبيقات العملية مع الطلاب المتدربين.
وأشارت الدكتورة حنان كريمة أن الدورة استهدفت التعريف بمفهوم البيئة الرقمية، تعريف بالظواهر الإنسانية فى الحياة الرقمية، مفهوم الأمن السيبرانى، مصادر تهديد الأمن السيبرانى (البشرية، التقنية)، الفرق بين الأمن السيبرانى وأمن المعلومات، الجرائم الرقمية تعريفاتها وأنواعها، دور الهندسة الاجتماعية فى الإيقاع بالضحايا، مهارات شخصية لتنمية الحسابات الشخصية عبر التطبيقات الرقمية المختلفة.
وقد أبدى المتدربين مدى استفادتهم من هذه الدورات فى تحقيق الحماية الشخصية عبر التطبيقات الرقمية، وخصوصا فيما يتعلق بتفادى الأخطاء البشرية للمستخدمين والتى تضر بأمنهم فى البيئة الرقمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمن السيبرانى ومهارات البيئة الرقمية.. دورة تدريبية بـ«تربية حلوان» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.