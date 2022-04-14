الأمن السيبرانى ومهارات البيئة الرقمية.. دورة تدريبية بـ«تربية حلوان»

جدة - نرمين السيد - أقيمت الدورة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام حمدى عميد كلية التربية، وإشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة وفاء عبد الجواد مدير مركز الإرشاد النفسى، حاضر فى الدورة الدكتور أحمد حسن الليثى أستاذ الصحة النفسية المساعد ونائب مدير مركز الإرشاد النفسى.

وأوضح الدكتور حسام حمدى أن هذه الدورة تضمنت عرض العديد من المهارات الهامة للشباب بمختلف التخصصات، لحماية الذات فى البيئة الرقمية وتحقيق الاستفادة المنشودة من استخداماتها، بجانب عرض العديد من التطبيقات العملية مع الطلاب المتدربين.

وأشارت الدكتورة حنان كريمة أن الدورة استهدفت التعريف بمفهوم البيئة الرقمية، تعريف بالظواهر الإنسانية فى الحياة الرقمية، مفهوم الأمن السيبرانى، مصادر تهديد الأمن السيبرانى (البشرية، التقنية)، الفرق بين الأمن السيبرانى وأمن المعلومات، الجرائم الرقمية تعريفاتها وأنواعها، دور الهندسة الاجتماعية فى الإيقاع بالضحايا، مهارات شخصية لتنمية الحسابات الشخصية عبر التطبيقات الرقمية المختلفة.

وقد أبدى المتدربين مدى استفادتهم من هذه الدورات فى تحقيق الحماية الشخصية عبر التطبيقات الرقمية، وخصوصا فيما يتعلق بتفادى الأخطاء البشرية للمستخدمين والتى تضر بأمنهم فى البيئة الرقمية.