التعليم العالى: الانتهاء من التشطيبات النهائية بـ«جامعة بنها الأهلية»

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها حول الزيارة التفقدية للدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، لمقر جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، والتى تمت فى إطار متابعة انتظام سير الأعمال الإنشائية فى الجامعات الأهلية الجديدة، والتعرف على نسب إنجاز المشروع والزيادة فى معدلات الأداء.





جاءت هذه الزيارة التفقدية إلى مقر جامعة بنها الأهلية فى مدينة العبور بحضور قيادات الجامعة، وبحضور الدكتور محمد سعيد، المستشار الهندسى لرئيس جامعة بنها.

وأشار التقرير إلى وجود تطور كبير فى معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بجميع مبانى الجامعة حيث جارى الانتهاء من التشطيبات الداخلية النهائية، مشيدًا بالالتزام بمعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التى تسير وفقًا للجداول الزمنية المحددة وبمعدلات غير مسبوقة فى جامعة بنها الأهلية.

يشار إلى أن "جامعة بنها الأهلية" تقع على مساحة 37 فدانا وتضم عدة مبانى منها، "إدارة الجامعة - وعدد (6) مبانى أكاديمية موزعة على القطاعات الرئيسية (3 طبى، 2 هندسى، و1 علوم إنسانية واجتماعية) - وعدد (2) مبنى للورش - ومبنى المعامل" بالإضافة إلى الساحة الإدارية، والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية والخدمات الطلابية، وتضم مبانى الكليات مدرجات وفصول تدريب ومعامل وورش تدريب مجهزة بأحدث الوسائل والمعينات التكنولوجية ومكاتب إدارية.

وتقدم "جامعة بنها الأهلية" فى مرحلة التشغيل الأولى برامج دراسية جديدة ومميزة وهى، برامج القطاع الطبى والتى تضم (المعلوماتية الطبية الحيوى، طب وجراحة الفم، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تكنولوجيا المختبرات الطبية، التصوير الطبى)، القطاع الهندسى ويضم برامج (هندسة البناء، تنسيق حدائق معمارية، إدارة البناء المستدام والمبانى الخضراء، تخطيط المدن والأماكن العامة، تطوير البرامج والتطبيقات، هندسة الميكاترونكس والأتمتة، الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة، هندسة نظم الاتصالات، الهندسة الطبية، اللغويات الحاسوبية، الواقع الافتراضى والمعزز، برنامج هندسة التصنيع / إدارة الإنتاج، الإسكان والتنمية الحضرية، إدارة المشروعات، علم تحليل البيانات)، قطاع العلوم الإنسانية ويضم برامج (تطوير الأعمال، التسويق الرقمى والأعمال الإلكترونية، الاقتصاد الحسابى، إدارة الأعمال والعلاقات الدولية، العملات الرقمية).