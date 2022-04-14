ضمن مبادرة «مفيش انتظار».. جراحات ناجحة فى القسطرة القلبية بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - وذلك ضمن مبادرة "مفيش انتظار" بناءً على توجيهات الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، بهدف تخفيف معاناة المرضى ومنع تراكمات قوائم انتظار المرضى بالإسماعيلية نهائيًا، تزامنًا مع تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.

وأجريت 3 عمليات قسطرة قلبية متقدمة لعلاج المرضى باستخدام تقنية IVUS، على يد نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بالمجمع، كما أجريت عمليتين جراحيتين لزراعة شرايين تاجية بالقلب وتغيير للصمام الميترالى وإصلاح الصمام ثلاثى الشرفات بنجاح، على يد نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بالمجمع بتخصصات جراحة القلب والصدر.

كما تم التنسيق لتيسير حصول المرضى على خدمات المبادرة بمجمع الإسماعيلية الطبى، من خلال إدارات "رضاء المنتفعين، الإدارة الفندقية، التحول الرقمى، الإمداد، الصيدلة"، وأقسام القسطرة القلبية، وجراحات القلب والصدر، والعمليات، والتخدير.