جدة - نرمين السيد - وذلك ضمن مبادرة "مفيش انتظار" بناءً على توجيهات الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، بهدف تخفيف معاناة المرضى ومنع تراكمات قوائم انتظار المرضى بالإسماعيلية نهائيًا، تزامنًا مع تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.
وأجريت 3 عمليات قسطرة قلبية متقدمة لعلاج المرضى باستخدام تقنية IVUS، على يد نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بالمجمع، كما أجريت عمليتين جراحيتين لزراعة شرايين تاجية بالقلب وتغيير للصمام الميترالى وإصلاح الصمام ثلاثى الشرفات بنجاح، على يد نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بالمجمع بتخصصات جراحة القلب والصدر.
كما تم التنسيق لتيسير حصول المرضى على خدمات المبادرة بمجمع الإسماعيلية الطبى، من خلال إدارات "رضاء المنتفعين، الإدارة الفندقية، التحول الرقمى، الإمداد، الصيدلة"، وأقسام القسطرة القلبية، وجراحات القلب والصدر، والعمليات، والتخدير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضمن مبادرة «مفيش انتظار».. جراحات ناجحة فى القسطرة القلبية بالإسماعيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.