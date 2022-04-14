/691954/تعرف-على-موعد-مباراة-ريال-مدريد-القادمة-ضد-إشبيلية-فى-الدوري-الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد لمبارته القادمة أمام نظيره إشبيلية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 72 نقطة، بينما يحتل إشبيلية المركز الثالث في الترتيب برصيد 60 نقطة.

نتيجة مباراة ريال مدريد و تشيلسي

الجدير بالذكر أن حقق ريال مدريد الفوز في العودة بنتيجة مثالية من مباراة الذهاب، بعدما فاز على تشيلسي بنتيجة 3-1 بفضل هاتريك من نجمه الفرنسي كريم بنزيما.

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فيما كان ذلك أول فوز في التاريخ يحققه ريال مدريد على تشيلسي في جميع المسابقات، ليكسر بذلك "الملكي" عقدة "البلوز" التي استمرت لخمس مباريات سابقة.

حقق برشلونة الفوز على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 4/0، على ستاد "سنتتياجو بيرنابيو" ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني.

وسيطربرشلونة على معظم مجريات المبارة ، في غياب تام للاعبي ريال مدريد الذين لم يكونوا في يومهم، وتأثروا بشكل كبير بغياب كريم بنزيما الذي غاب للإصابة.

وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر المباراة، بالهدف الأول عن طريق بيير أوباميانج من خلال مجهود فردي مميز من عثمان ديمبيلي على الجبهة اليمنى أنهاه بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بيير إيميريك أوباميانج برأسية قوية وضعت الكرة داخل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس تيبو كورتوا.

ريال مدريد ضد برشلونة

جاء الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر اللقاء، عن طريق أروخو من خلال ركلة ركنية لبرشلونة على يسار مرمى ريال مدريد، نفذها عثمان ديمبيلي بعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها رونالد أراوخو وحيدا دون أي رقابة دفاعية برأسية متقنة وضعت الكرة داخل شباك الحارس تيبو كورتوا.

وفي شوط المباراة الثاني أستمر برشلونة في ضغطه وسجل فيران توريس الهدف الثالث بعد لعبه جماعية، أرسلها أوباميانج له بشكل مميز ليضعها توريس في الشاباك على يسار كورتوا الذي وقف ساكناً يتابع الكرة.