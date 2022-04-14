عاجل.. مستشفيات قنا خالية من مرضى فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى سلبية جميع نتائج التحاليل الخاصة بعينات الـ "PCR" التى تم إجراؤها للمشتبه بهم والمسافرين على مدار الـ 15 يوم الماضية بالمحافظة، لافتًا إلى أن ارتفاع نسب تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ساهم بشكل كبير فى تحقيق هذا الإنجاز.

من جانبه، أكد الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، سلبية جميع نتائج تحاليل عينات الـPCR للمرضى بالأقسام الداخلى والرعاية المركزة بالمستشفيات والبالغ عددهم 48 حالة، حيث بلغت حالات الأقسام الداخلى 33 حالة، والرعاية المركزة 15 حالة.

ولفت "تاوضروس" إلى ارتفاع نسب تطعيمات المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالمحافظة، حيث بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح مليون و354 ألفًا و634 مواطنًا، بينما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 944 ألفًا و885 مواطنًا، والجرعة التنشيطية 59 ألفًا و958 مواطنًا، مؤكدًا ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، حفاظًا على مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

كما وجه "تاوضروس" الشكر لجميع الفرق الطبية بالمحافظة الذين بذلوا قصارى جهدهم خلال الفترة الماضية للتصدى الجائحة وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بكل المستشفيات، مقدمًا التحية والإجلال لشهداء الفرق الطبية الذين تفانوا وضحوا من أجل المريض المصرى.