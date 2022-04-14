توجيهات السيسى بتطوير حركة النقل النهرى مع السودان تتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وفى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "تطوير النقل النهرى بين مصر والسودان.. السيسى يوجه بتنفيذ الخط الثانى لمشروع القطار الكهربائى السريع "العين السخنة-أبو سمبل".

وذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بالاستمرار فى التنسيق مع الجانب السودانى الشقيق، لتطوير حركة النقل النهرى بين البلدين، لما لذلك من أهمية فى تعزيز التقارب والترابط البشرى بين الشعبين الشقيقين، إلى جانب تعظيم التبادل التجارى، من خلال تطوير هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، علاوة على رفع الحالة الفنية لأرصفة الشحن والتفريغ على امتداد الخط الملاحى.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وأكدت "الأهرام" أن الرئيس خلال الاجتماع، وجه بالبدء فى تنفيذ الخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع الذى يمتد من العين السخنة إلى أبوسمبل، بما يسهم فى تعزيز حركة السياحة على امتداد هذا الخط، من خلال توفير وسيلة آمنة وسريعة للتنقل.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذى للمشروعات الخاصة بوزارة النقل، خاصة ما يتعلق بمشروعات الملاحة النهرية، حيث عرض الفريق كامل الوزير خطط الربط النهرى بين مصر والسودان من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للخط الملاحى بين مينائى السد العالى ووادى حلفا، الذى يبلغ طوله نحو 500 كم ويصلح للملاحة النهرية على مدى العام.

كما عرض وزير النقل أيضا جهود رفع كفاءة الموانى البحرية المختلفة على ساحلى البحرين المتوسط والأحمر، خاصة مينائى الإسكندرية والدخيلة، بما يضمانه من قطاعات مختلفة ومناطق لوجستية، وكذا أعمال ربطهما بالطرق والمحاور الرئيسية ، وصولا إلى الطريق الدولى الساحلى، فضلا عن سير العمل بتطوير مينائى العين السخنة وسفاجا، وكذلك مخطط تطوير ميناء دمياط والمحاور المحيطة به.

كما استعرض وزير النقل جهود تطوير منظومة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية بمختلف جوانبها، لاسيما الأعمال الجارية للبنية الأساسية الخاصة بشبكة القطار الكهربائى السريع من العين السخنة إلى مرسى مطروح، خاصة الموقف التنفيذى للمحطات، وأسطول الوحدات المتحركة، فضلاً عن عرض الموقف التنفيذى لإقامة محطة بشتيل الجديدة للسكك الحديدية، التى ستسهم فى الارتقاء بالخدمات المقدمة لرواد قطارات الصعيد، بالإضافة إلى سير العمل فى خطى المونوريل شرق وغرب النيل، وتطورات المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، إلى جانب مستجدات الأعمال التنفيذية الخاصة بالقطار الكهربائى الخفيف LRT الذى يبلغ طول مساره نحو 103 كم بعدد 19 محطة، وسيساعد على إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة فى منظومة النقل الجماعى فى القاهرة الكبرى.



وتحت عنوان "الرئيس يوجه بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين فى حادث تصادم أسوان"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين فى حادث تصادم الأوتوبيس السياحى بسيارة نقل بمحافظة أسوان.

وقال الرئيس السيسى، فى تدوينة أطلقها أمس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة: "أتابع عن كثب حادث تصادم الأوتوبيس السياحى بسيارة نقل بمحافظة أســوان، ووجهت الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابى الحادث الأليم".

وأضاف الرئيس: "كما وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين. وأتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".

وتحت عنوان "رئيس الوزراء يستعرض جهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى تطوير البنية التشريعية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقريرًا أعده الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حول جهود الهيئة فى تطوير البنية التشريعية التى من شأنها الإسهام فى تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء، أكد خلال استعراضه التقرير، الدور المحورى للقطاع المالى غير المصرفى، فى خدمة خطط التنمية فى مصر، وهو ما تعكسه مؤشرات عدد من أنشطة هذا القطاع خلال العام الماضى، فضلاً عن احتلال مصر المركز الثالث من بين أكبر خمسة اقتصادات عربية لعام 2021.

وأشار عمران إلى ما يتم من خطوات لتطوير البنية التشريعية للقطاع المالى غير المصرفى، وما شهدناه أخيرا من إصدار مجموعة من القرارات والقوانين لتطوير هذا القطاع، موضحاً أن من بين هذه القوانين، قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، والذى بإصداره تعتبر مصر الدولة الثانية على مستوى العالم فى وضع إطار متكامل لتنظيم توظيف استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بما يسهم فى تشجيع المناخ الاستثمارى فى مصر.

وأكد عمران أن الدولة تستهدف من خلال إقرار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية ــ إحداث نقلة نوعية، والدفع بالخدمات المالية غير المصرفية لتكون فى متناول الأفراد، حيث أجاز القانون فى مادته الثامنة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتماد تطبيقات إلكترونية إذا توافرت فيها الصلاحية لأداء مهام الأنشطة المالية غير المصرفية، وتتمتع بنظم لحماية البيانات الخاصة بالمتعاملين من الاختراق الإلكترونى والهجمات السيبرانية، والتوافق مع ضوابط الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال.

وتحت عنوان "حوافز جديدة للتعافى من تداعيات «الأزمة العالمية»"، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" فى صدر صفحتها الأولى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه بتشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية التعافى من التداعيات السلبية للأزمة العالمية بما تتضمنه تلك الاستراتيجية من مقترحات لحزم حوافز إضافية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وتشجيع الصناعة المحلية، وتبسيط الإجراءات.

وشدد مدبولى خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية على مساندة الدولة القطاع الصناعى فى هذه المرحلة الدقيقة، من أجل تجاوز أى تداعيات سلبية نجمت عن الأزمة الروسية- الأوكرانية، مشيرًا إلى حرصه على الاجتماع بشكل دورى مع ممثلى اتحاد الصناعات، ومجموعات من المُصنعين، من أجل الاستماع بشكل مباشر إلى طلباتهم والعمل على تلبيتها، وسوف تستمر هذه الاجتماعات واللقاءات خلال الفترة المقبلة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض نتائج الإجراءات المالية والنقدية التى تتخذها مصر للتعامل مع التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمة العالمية الجارية، والتأكيد على استمرار التقييم والمتابعة لمستجدات الوضع الدولى، وأثرها على أسعار السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج، مع التأكيد فى الوقت نفسه على التنسيقات التى تتم بين الحكومة والبنك المركزى لفتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد السلع الأساسية والضرورية ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف المتحدث الرسمى أن رئيس الوزراء وجَّه خلال الاجتماع أن استراتيجية التعافى من التداعيات السلبية للأزمة العالمية تتضمن مقترحات لحزم حوافز إضافية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وتشجيع الصناعة المحلية، وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى مراجعة موقف تطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى أطلقته الحكومة العام الماضى، وتسريع وتيرة تنفيذ كل عناصر هذا البرنامج.

وفى صحيفة الجمهورية، وتحت عنوان "«ايجاس» و«اينى» الإيطالية يوقعان اتفاق لتعظيم إنتاج وتصدير الغاز"، ذكرت الصحيفة أن دكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شهد أمس الأربعاء، التوقيع على اتفاق إطارى للتعاون فى مجال الغاز الطبيعى وتصديره، بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وشركة «إينى» الإيطالية، بحضور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وكاوديو ديسكالزى، الرئيس التنفيذى لشركة «إينى».

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق يأتى فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا فى العديد من المجالات لاسيما مجال الطاقة، حيث تعد شركة «إينى» شريكاً استراتيجياً لقطاع البترول، واتصالا بالأهمية التى توليها مصر للتحول فى الطاقة والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وجهودها للتحول إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة.

كما يهدف الاتفاق إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لاحتياطيات الغاز المصرى من خلال تعظيم الإنتاج المشترك بين الجانبين بما يسهم فى قيام الشركتين بزيادة معدلات إنتاج الغاز على المدى القصير، كما يهدف إلى استغلال الإمكانات الكبيرة المتاحة فى مجال البحث والاستكشاف بمصر.

وتحت عنوان "شكرى يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أمريكا"، ذكرت الأهرام أن سامح شكرى، وزير الخارجية، التقى أمس الأربعاء، بممثلى الغرفة التجارية الأمريكية، فى إطار زيارته واشنطن.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، إلى أن اللقاء بحث سبل دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والطفرة التنموية الشاملة فى مصر، كما تطرق إلى مشاركة الشركات الأمريكية فى جهود التنمية المستدامة بمصر خاصةً فى قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتناول اللقاء رؤية مصر للدورة 27 من مؤتمر الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة الخاصة بمكافحة تغير المناخ، وأهمية دور القطاع الخاص فى معالجة هذه الظاهرة.

وأشارت "الأهرام" إلى أن ذلك يأتى فى إطار الزيارة الحالية لوزير الخارجية إلى العاصمة الأمريكية لتكثيف التواصل والتشاور بين البلدين الصديقين ومواصلة تعزيز جميع أُطر العلاقات الإستراتيجية المتميزة بينهما، وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتحت عنوان "رئيس الأعلى للإعلام يبحث التعاون مع السفير البريطانى"، ذكرت صحيفة الأخبار أن الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استقبل السفير جاريث بايلى، سفير بريطانيا لدى مصر، والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء بحث التعاون الثنائى فى المجال الإعلامى بين البلدين، فى حضور الكاتب الصحفى صالح الصالحى وكيل المجلس والمستشار محمود فوزى الأمين العام والمستشار محمد عبد السميع عضو المجلس.

وأكد كرم جبر أن العلاقات بين البلدين قوية وراسخة وممتدة على مدار سنوات طويلة، مشيدًا باستقبال المسئولين البريطانيين للرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زياراته لبريطانيا، وحرص الجانبان على تبادل الرؤى فى مختلف القضايا والأحداث السياسية.

ومن جانبه قال السفير البريطانى إنه ليس جديدا على مصر، فقد خدم فى سفارة بلاده بالقاهرة، ما بين عامى 1998 و2003، لمس تغيرات كثيرة عندما عاد لشغل منصب سفير بلاده مقارنة بوجوده فى الماضى، مؤكدا أن الجمهورية الجديدة أمر رائع فاق كل توقعاته، وأن مصر تشهد تطورا كبيرا فى كل شيء.

وأوضح أن هناك فرصة ذهبية بين مصر وبريطانيا للتعاون حول قضايا المناخ، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ "كوب 27، مشير إلى أن مصر معروفة كقوة عظمى فى تنفيذ المشروعات الخضراء، وهو يرى ذلك من خلال مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر.