صرف 208 آلاف جنيه للعمالة غير المنتظمة فى البحيرة

جدة - نرمين السيد - استعرض محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا تلقاه من مديرية القوى العاملة بالبحيرة يفيد أنها قامت بتعيين 1918 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 28 "قادرون باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة.





وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 4075 من راغبى العمل، وتوفير 134 فرصة عمل، فضلاً عن استخراج 2060 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقال الوزير: إن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً منها 12 منحة مواليد بـ 24 ألف جنيه، ومنحة مولود توأم بمبلغ 3 آلاف جنيه، و8 منحة زواج واحدة بمبلغ 24 ألف جنيه، و3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 6000 جنيه، ومنحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه، وصرف 10 آلاف جنيه لعاملين لإجراء عملية جراحية كبرى، فضلاً عن استخراج وثيقة تأمين تكافلى لـ 2197 صيادا، بإجمالى 131 ألفاً و821 جنيه، وتسجيل 1735 عامل جديد على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.

وأضاف عثمان عبد الرسول مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مارس الماضى - أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 892 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 31 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 22 ندوة توعية عمالية، وعمل 8 زيارات خدمات عمالية.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 48 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ 28 منشأة أخرى، والتفتيش على 120 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية يعمل بها 18 ألفاً و588 عاملا، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 33 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها وديا، وإحالة 5 شكاوى منها للمحكمة العمالية، وحفظ 2 شكوى، و 25 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وفى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بالانتهاء من دورتين تدريبية بمركز تدريب مهنى حوش عيسى على مهن التفصيل والحياكة، والتطريز الآلى والمشغولات اليدوية لـ 23 متدربة، فضلاً عن الانتهاء من دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.