طقس الخميس.. الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة اليوم

جدة - نرمين السيد -

ويكون الطقس مائلا للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مشيرة إلى أن الطقس سيكون باردا في فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت الأرصاد عن وجود ظاهرة جوية تتمثل فى نشاط لـ رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية

العظمى الصغرى

القاهرة 26 14

الاسكندرية 22 14

وادى النطرون 25 15

طنطا 26 15

شبين الكوم 25 14

دمنهور 24 15

بلطيم 21 13

مطروح 21 13

السلوم 20 13

سيوة 22 14

بورسعيد 21 13

دمياط 22 15

الزقازيق 25 14

المنصورة 24 14

الاسماعيلية 25 15

السويس 26 15

العريش 20 14

رفح 19 13

رأس سدر 29 15

نخل 25 12

نويبع 28 16

طابا 26 16

كاترين 25 13

الطور 24 18

شرم الشيخ 30 19

الغردقة 31 20

مرسى علم 32 20

الفيوم 27 15

بنى سويف 27 15

المنيا 28 16

أسيوط 29 14

سوهاج 31 18

قنا 33 19

الأقصر 34 19

أسوان 35 20

إدفو 34 22

أبوسمبل 34 21

الوادى الجديد 32 20

حلايب 27 17

شلاتين 29 18