جدة - نرمين السيد -
ويكون الطقس مائلا للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مشيرة إلى أن الطقس سيكون باردا في فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وكشفت الأرصاد عن وجود ظاهرة جوية تتمثل فى نشاط لـ رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية
العظمى الصغرى
القاهرة 26 14
الاسكندرية 22 14
وادى النطرون 25 15
طنطا 26 15
شبين الكوم 25 14
دمنهور 24 15
بلطيم 21 13
مطروح 21 13
السلوم 20 13
سيوة 22 14
بورسعيد 21 13
دمياط 22 15
الزقازيق 25 14
المنصورة 24 14
الاسماعيلية 25 15
السويس 26 15
العريش 20 14
رفح 19 13
رأس سدر 29 15
نخل 25 12
نويبع 28 16
طابا 26 16
كاترين 25 13
الطور 24 18
شرم الشيخ 30 19
الغردقة 31 20
مرسى علم 32 20
الفيوم 27 15
بنى سويف 27 15
المنيا 28 16
أسيوط 29 14
سوهاج 31 18
قنا 33 19
الأقصر 34 19
أسوان 35 20
إدفو 34 22
أبوسمبل 34 21
الوادى الجديد 32 20
حلايب 27 17
شلاتين 29 18
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس الخميس.. الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.