ظاهرة جوية تؤثر بشدة على طقس اليوم الخميس (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنه يسود، اليوم الخميس، طقس ربيعي معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
ويكون الطقس مائلا للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مشيرة إلى أن الطقس سيكون باردا في فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وكشفت الأرصاد عن وجود ظاهرة جوية تتمثل فى نشاط لـ رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية
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