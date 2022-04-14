مواعيد مباريات اليوم الخميس.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الخميس، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباريات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

يخوض أتلانتا ضد لايبزيجوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

يخوض برشلونة ضد آينتراخت فرانكفورت والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

يخوض ليون ضد وست هام يونايتد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

يخوض بي إس في آيندهوفن ضد نظيره ليستر سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6:45 مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

يخوض سلافيا براج ضد فينورد روتردام، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبرقنوات beIN Sports HD 2 English

يخوض باوك سالونيكا ضد مارسيليا ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبرقنوات beIN Sports HD Xtra 2

يخوض روما ضد بودوغليمت، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنواتbeIN Sports HD Xtra 1

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض المقاولون العرب ضد مصر المقاصة ،والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات أون تايم سبورت.

طلائع الجيش إنبي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات أون تايم سبورت.

يخوض البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات أون تايم سبورت.