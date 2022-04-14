التعليم تعلن جدول المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائى

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها: "تبدأ المهام الأدائية اعتبارا من يوم الإثنين 18 أبريل الجارى، وحتى الأربعاء الـ 20 من الشهر نفسه، وفق الجدول التالى:

ويكون زمن أداء المهمة حصتين، وعلى الموجه الأول اختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة "كلُ فى تخصصه".

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، نفى ما تردد عن وضع جداول مادة المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائى على مستوى الإدارات التعليمية، مشيرا إلى أن أداء الطلاب لهذه المهام يكون وفق جدول موحد من قبل وزارة التربية والتعليم.

المهام الأدائية

والمهام الأدائية هى عبارة عن أنشطة تستهدف قياس مدى اكتساب الطلاب المهارات التى تدربوا عليها خلال الفصل الدراسى فى كل مادة، ونتائجها تمثل دليلا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة من كل مادة، وقد تم بناؤها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها فى زمن قدره حصتين دراسيتين.

وتتصف المهام الأدائية بالوضوح وترتبط بمخرجات التعلم المستهدف تحقيقيها، كما تناسب مستوى المتعلم وطبيعة المادة، وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب على ضوئه.

وعند تنفيذ المعلم المهام الأدائية عليه مراعاة التالى:

يوضح للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع منه.

يستغرق العمل على المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتين.

يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة.