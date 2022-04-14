المتحدة: لدينا احترام غير محدود لـ مهنة التمريض.. ونقدم محتوى دراميا هادفا

جدة - نرمين السيد - وأكدت‎ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية احترامها غير المحدود لمهنة التمريض، مشددة على دورها الكبير فى المنظومة الصحية. ولفتت "المتحدة" فى بيانها إلى أنها قامت بمبادرة للاحتفاء بالأطباء وأطقم التمريض أثناء الفترة العصيبة للوقاية من جائحة كورونا، تحت شعار "مبادرة البالطو الأبيض" لمؤازرة أطقم العمل فى كافة المستشفيات. ‏واختتمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيانها قائلة: "نحترم كافة الضوابط لتقديم محتوى مناسب للأسرة المصرية فى إطار درامى اجتماعى وترفيهى على حد سواء".

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