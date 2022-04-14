الأرصاد: درجات الحرارة سترتفع ثم تنخفض.. فى هذه الأوقات

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة يصل ذروته يوم الأحد والإثنين المقبلين.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة سوف تعاود الانخفاض مجددا بداية من يوم الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى وجود ظاهرة مؤثرة على الطقس طوال الأيام المقبلة تتمثل فى وجود نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات.

وكانت هيئة الأرصاد، قد كشفت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": استمرار أجواء معتدلة على شمال البلاد حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 26 درجة ويظل الطقس باردا فى فترات الليل والصباح الباكر.

وأضافت: مع نهاية الأسبوع تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع على كافة الأنحاء لتؤثر موجة حارة على كافة الأنحاء، وسيتم التنويه عنها تفصيليا خلال الأيام القادمة.