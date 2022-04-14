تفاصيل محاضرات التعليم للحصول على منح دراسية فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - أرسل قطاع التعليم العام بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا لمديريات التربية والتعليم بمحافظات "الإسكندرية، والغربية، ودمياط، والبحيرة والمنصورة"، بشأن بدء مجموعة من المحاضرات التوعوية التى تستهدف كيفية حصول الطلاب على منح دراسية بالولايات المتحدة الأمريكية.





المحاضرات ينفذها مكتب الاستشارات التعليمية EducationUSA بأمديست مصر، وقسم التبادل الثقافى الأمديست. يأتى هذا فى ضوء اهتمام وزارة التربية والتعليم، بالنهوض بالتعليم والبحث العلمى فى مصر، وبناء على ما جرى مناقشته مع الأمديست وقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم. وتهدف المحاضرات إلى تزويد الطلاب بالمعلومات الكافية التى تمكنهم من الحصول على منح دراسية بالجامعات الأمريكية. وتعقد المحاضرات فى صورتين: الصورة الأولى، تكون من خلال زيارة فعلية لكل مدرسة مدتها ساعتين، يتم من خلالها عرض كيفية المنافسة كطلاب دوليين لتأهيلهم للمنح الدراسية فى الولايات المتحدة. الصورة الثانية، تكون من خلال مجموعة من اللقاءات التى تقام عن بعد من خلال تطبيق "زووم"؛ لعرض معلومات أكثر تحديدا عن كيفية كتابة المقارات الشخصية والسير الذاتية، وكيفية اختيار المهت أو التخصصات، ومعلومات عن مهارات التواصل عن طريق البريد الإلكترونى مع مكاتب القبول واجتياز المقابلات. وتستهدف المحاضرات الطلاب المقيدين بالصفوف "الثالث الإعدادى والأول والثانى الثانوى".

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