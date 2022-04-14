/691948/تكريم-السيدة-انتصار-السيسي-اداني-دافعة-قوية-وهذا-هو-شرطي-للعودة-للتمثيل-ملخص-تصريحات-عفاف-راضي-في-كلام-الناس

حلت الفنانة القديرة عفاف راضي ضيفة على برنامج «كلام الناس» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر فضائية Mbc مصر في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل.

وفجرت عدد من التصريحات التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية: أبرز تصريحات عفاف راضي في كلام الناس • بغيب عن الساحة لأن الناس اللي كنت بتعامل معاهم معظمهم رحلوا وأنا كنت متعلقه بيهم فنيا وانسانيا ونوع من الكسل وتغير المناخ الفني نفسه • أغاني المهرجانات دمها خفيف وبعمل نوع من الفرحة بس المؤقته لكن الكلمات الراقية مش موجودة وهي موضه شوية وهتخلص • أحب اسمع لفيروز والرحبانية • منضمتش للرحبانية لأني مش ممكن اكون طالبة واسيب اهلي واتغرب واسيب مصر حبيبتي • كنت سعيدة بتكريم السيدة انتصار السيسي ليا لأن دا حاجة مشرفة وعملي دافعة أني اشتغل واظهر أكتر • جمال عبد الناصر قالهم لازم يدعموا المواهب الجديدة وأنا كنت منهم • بليغ حمدي هو اللي كان بيدور عليا ولما قالي هطلع اغني مع عبد الحليم حاولت اتهرب • مي بنتي منطلقة عني كتير لكن أنا بيتوتية أحب اشتغل واجري على بيتي • سبب من أسباب جمالي هدوئي وسلامي النفسي وكمان مش بشرب سجاير ولا اسهر • بتأقلم مع كل الناس لكن لما اضايق اتقي شر الحليم إذا غضب • بقيت مدمنة سوشيال ميديا ونفسي اقلل من وقتي عليها • احب اللي يغني يطلع يغني بس مش يطلع يتكلم عن حياته الشخصية • لو اتعرض عليا دور مناسب همثل • اللحن الجيد هو اللي بينجح الأغنية • لو بنتي عايزة تمثل أوافق جدا • فايزة أحمد كانت صديقتي وهي اللي بتنكشني • معرفش حمو بيكا واتمنى يهتموا بالكلمات اللي تحل مشاكل الناس

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكريم السيدة انتصار السيسي اداني دافعة قوية وهذا هو شرطي للعودة للتمثيل.. ملخص تصريحات عفاف راضي في كلام الناس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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