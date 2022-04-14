فاتن أمل حربي الحلقة 12..نيللي كريم تقرر العودة لطليقها وصديقتها تتعرض للضرب

/691946/فاتن-أمل-حربي-الحلقة-12نيللي-كريم-تقرر-العودة-لطليقها-وصديقتها-تتعرض-للضرب

عرضت شاشة قناة cbc الفضائية، مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 12 التي شهدت الكثير من الأحداث المهمة والمؤثرة حيث تواصل نيللي كريم محاولاتها لأخذ حقها من طليقها.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 12

مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 12

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل فاتن أمل حربي حضور فاتن وهي نيللي كريم أمام طليقها سيف وهو شريف سلامة ضده في المحكمة حيث حاول المحامي الخاص به إثبات عدم وجود مصدر دخل له ولذلك نفى عمله في مصنع والدته.

مما جعل نيللي كريم تضطر في النهاية للاستسلام له والعودة معه هو وبناتها لكنهما رفضا الذهاب معه وذهبوا مع نيللي لصديقتها ميسون وهي الفنانة هالة صدقي، لتجد صديقتهما الثالثة في حالة يرثى لها بعدما اعتدى عليها زوجها بالضرب.

مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة الثانية عشرة

وشهدت الحلقة رسوب ابنتا فاتن وهي نيللي كريم في المدرسة مما جعلها تشعر بالفشل، مما دفعها للتفكير في العودة لطليقها بعد أن تركت مركز استضافة المرأة، وامتلكت فاتن حالة من اليأس وأثناء خروجها من المحكمة عنفها سيف وانفعل عليها بسبب اصطحابها لابنتاهما في المحكمة.

ومن جانبه شفيع وهو محمد التاجي أنقذها قبل مغادرة سيف لـ فاتن وابنتهما وقام بإنزالهما من سيارة سيف بعد انهيار ابنتهما وأخبره بأن عودتها تكون برضاها وليس بهذه الطريقة.

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مسلسل فاتن أمل حربي

ويشار أن أحداث مسلسل فاتن أمل حربي تدور حول امرأة تجد نفسها تواجه قانون قديم يحرمها من حقوقها هي وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وتظن فاتن أن طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما، وتعتقد أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات لتبدأ رحلة من المعاناة للحصول على حقوقها.

ويشارك نيللي كريم في بطولة مسلسل فاتن أمل حربي كلا من شريف سلامة، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، هالة صدقي، محمد ثروت، فادية عبد الغني، يارا جبران، لمياء الأمير، جيلان علاء، محمد التاجي، سارة الدهيم، كريم فتحي، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما.