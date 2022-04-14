/691947/ميدو-ربيع-ياسين-الأقرب-لتولي-قيادة-المنتخب-الأولمبي-خلفا-لشوقي-غريب

أكد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق، أن الكابتن ربيع ياسين، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، هو المرشح الاول لتولي قيادة المنتخب الأولمبي المصري خلال الفترة المقبلة، خلفا لشوقي غريب، الذي تمت إقالته منذ شهرين.

دوت الخليج

ميدو: ربيع ياسين الأقرب لتولي قيادة المنتخب الأولمبي خلفا لشوقي غريب

جاء ذلك خلال تقديمه برنامج الريمونتادا المذاع على قناة المحور منوها انه يوجد اتجاه كبير داخل اتحاد الكرة لإسناد مهمة تدريب المنتخب الأولمبي إلى الكابتن ربيع ياسين، خاصة في ظل الخبرات التي يتمتع بها مع مع منتخبات الناشئين".

وتابع :” ان ربيع ياسين وصنع جيل مميز في فترة من الفترات وخرج فجأة عن الصورة حتى عاد لمنتخب الشباب قبل حدوث أزمة بطولة أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية مع منتخب 2001".

ربيع ياسين يرحب بتولي قيادة المنتخب الأولمبي ويؤكد: واجب وطني

ورحب ربيع ياسين، نجم منتخب مصر والأهلي الأسبق، بتولي قيادة المنتخب الأولمبي المصري خلال الفترة المقبلة، خلفا لشوقي غريب، الذي تمت إقالته منذ شهرين.

وقال ياسين حتى الآن لم يحدث أي اتصال معي من أجل التفاوض على تولي قيادة المنتخب الأولمبي المصري".

وتابع ربيع ياسين خلال مداخلية عبر برنامج الريمونتادا :”: لقد قدمت للكرة المرية العديد من الأجيال الصاعدة، والجيل الحالي للمنتخب الأولمبي قمت بالإشراف على تدريبه في فترة من الفترات خلال مراحل الناشئين".

واختتم :"سأقبل بالطبع مهمة تدريب المنتتخب الأولمبي، لا يوجد أحد من الممكن أن يرفض التواجد مع منتخب مصري، إنه واجب وطني".