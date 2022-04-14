/691945/ميدو-إيهاب-جلال-يطلب-انضمام-فتح-الله-لجهاز-المنتخب-واللاعب-يفكر
تحدث أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق، عن طلب إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، بشان ارادته ورغبته في انضمام محمود فتح الله، المدرب العام بفريق بيراميدز، إلى الجهاز الفني للفراعنة.
دوت الخليج
جاء ذلك خلال تقديمه برنامج الريمونتادا المذاع على قناة المحور منوها ان إيهاب جلال طلب من إدارة اتحاد الكرة انضمام محمود فتح الله للجهاز الفني للمنتخب، وعرض الأمر نفسه على محمود فتح الله".
ميدو: إيهاب جلال يطلب انضمام فتح الله لجهاز المنتخب.. واللاعب يفكر
وقال أحمد حسام ميدو ان محمود فتح الله لم يتخذ قراره حتى وقتنا هذا سواء بالاستمرار في الجهاز الفني لفريق بيراميدز أو الانضمام لجهاز إيهاب جلال بالمنتخب الوطني".
واختتم ميدو إيهاب جلال لم يعترض على أي اسم من الأسماء المتواجدة في الجهاز الفني بالمنتخب".
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