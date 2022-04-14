/691944/عفاف-راضي-معرفش-حمو-بيكا-واتمنى-اللي-يطلع-يغني-ميتكلمش-عن-حياته-الشخصية

علقت الفنانة المصرية عفاف راضي عن أزمات الفنانين التي صارت مادة مسلية للجمهور بدلًا من غنائهم، وتطرقت في حديثها عن مؤدي المهرجانات حمو بيكا.

دوت الخليج يرصد تصريحات عفاف راضي في برنامج كلام الناس.

عفاف راضي في برنامج كلام الناس

قالت عفاف راضي خلال حلولها ضيفة على برنامج كلام الناس الذي تقدمه المذيعة ياسمين عز عبر فضائية Mbc مصر: "معرفش مين حمو بيكا وياريت يهتموا بالكلمات اللي في الأغاني تبقى حاجة هادفة وتوعي الناس وتحل مشاكلهم".

وتابعت: "اتمنى اللي يطلع يغني ميتكلمش عن حياته الشخصية".

حفل عفاف راضي

على الصعيد الآخر، أحيأت الفنانة الكبيرة عفاف راضي حفلا غنائيا بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ومشاركة نجوم الأوبرا ياسر سعيد ومصطفى سعد وهبة إسماعيل وشروق شريف، حيث قدمت مجموعة من روائع زمن الفن الجميل، وذلك فى ثانى ليالى مهرجان ومؤتمر الموسيقى فى دورته الثلاثين، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بمكتبة الإسكندرية.

ويعد هذا الحفل هو الأول لها فى الإسكندرية بعد إعلان عودتها للفن مؤخرا، وإحياء حفلها الأول بأوبرا القاهرة، حيث تقدم مجموعة من أغانيها المتميزة التي تتنوع بين الرومانسية والوطنية.

أبرز أعمال عفاف راضي

من أعمال الفنانة عفاف راضي جرحتني عيونه السوده ـ حاسب وأنت ماشي ـ كله في الموانيء ـ قالي تعالي ـ بحلم ببلاد يعيدة ـ وبتسأل يا حبيبي ـ أنا ملك أمرك ـ هو الطريق وضحكتلي ـ كذبة كبيرة ـ فتن الذي ـ حبي منيتي ـ يا شادي اسمعنا ـ كم في الغربة ـ مصر هي أمي ـ وعدي علي الغربة ـ سهر الحبايب ـ سوسة كف عروسة ـ هم النم ـ شمس الشموسة ـ حادي بادي ـ أمشي عنه ـ حاباحابا ـ ياقطتي ـ تاتا تاتا ـ اصحي دنيا‏.‏ برواز أهم أعمالها الفنية قدمت للمسرح‏:‏ عصفور الجنة ـ وطني عكا ـ ياسين ولدي ـ دنيا البيانولا ـ علي فين يا دوسة ـ الشخص ـ نسمة سلام ـ جحا ـ آه يا غجر