/691943/اللي-بيحصل-ده-تهريج-احمد-موسى-يكشف-عن-سبب-حريق-خط-غاز-مدينة-نصر

قال الإعلامي أحمد موسى، ان سبب الانفجار، والحريق الهائل بمدينة نصر بخط الغاز، هو شخص تابع لـشركة المياه. جاء ذلك خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، منوها ان البداية كانت مع لودر يحفر فى الطريق، وتسبب فى هذا الحريق، مطالبا من المواطنين بعدم السير فى هذا الطريق، لحين السيطرة على الحريق. بشكل كامل .

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واكد الاعلامي احمد موسى على ان هذه المعلومات السابق ذكرها تم الحصول عليها من مصادر مسئولة.

«اللي بيحصل ده تهريج».. احمد موسى يكشف عن سبب حريق خط غاز مدينة نصر

ولفت الاعلامي أحمد موسى أن هذا اللودر كان يحفر ويعمل دون التنسيق مع الشركات المسئولة، وأن هذا الأمر تسبب فى مشكلات كثيرة.

واستنكر الاعلامي احمد موسى ان ها الامر تهريج، واللى حصل ده كارثة، وأن مثل هذا الأمر حدث من قبل، وأن الحريق الآن فى طريق السويس بالكيلو 4.5.