عفاف راضي عن أغاني المهرجانات:«موضة وهتخلص»

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كشفت الفنانة القديرة عفاف راضي عن رأيها في أغاني المهرجانات التي انتشرت بشكل واسع منذ فترة كبير وشغلت حيز من الساحة.

دوت الخليج يرصد رأي عفاف راضي في أغاني المهرجانات.

رأي عفاف راضي في أغاني المهرجانات

وقالت عفاف راضي خلال حلولها ضيفة على برنامج «كلام الناس» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر فضائية Mbc مصر: "دمها خفيف وبتعمل نوع من الفرحو المؤقته، لكن الكلمات الراقية مش موجودة وهي موضة شوية وهتخلص".

وفاة شقيق عفاف راضي

على الصعيد الآخر، أعلنت الفنانة عفاف راضى مؤخرًا وفاة شقيقها الأكبر مدير التصوير الدكتور ماهر راضى حيث نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بوست كتبت فيه، " إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون توفي إلى رحمة الله أخويا الأكبرمدير التصوير الأستاذ الدكتور ماهر راضي اللهم اغفر له و ارحمه وأكرم نُزُله ووسع مُدخلهُ و اسكنه فسيح جنّاتك و الهِمنا جميعاً الصبر".

معلومات حول عفاف راضي

ويشار إلى أن الفنانة الكبيرة عفاف راضي درست فى الكونسرفتوار، وهى فى سن العاشرة وحصلت على البكالوريوس بتقدير امتياز، وحصلت على درجتى الماجستير والدكتوراه من أكاديمية الفنون، وشاركت فى عدة مسرحيات غنائية منها على فين يا دوسه، آه يا غجر، دنيا البيانولا، الأرملة الطروب.

وقدمت العديد من الأغانى الرومانسية والوطنية، ومن أشهر أغانيها: هوا ياهوا، مصر هى أمي، سهر الحبايب، والنبى ده حرام، بحلم ببلاد، يهديك يرضيك، ردوا السلام، تعالى جنبى ـ لمين يا قمر، يمكن على باله، طير يا حمام الدوح، وقالوا راح عشاق الليل، جرحتنى عيونه السودة، قالى تعالى.

وقدمت مسلسل "زمن الحلم الضائع" إخراج وفيق وجدى، وللإذاعة قدمت مسلسلا وحيدا بعنوان "حبى أنا" شاركها بطولته الملحن بليغ حمدى، وللسينما "مولد يا دنيا" بطولة محمود ياسين وعبد المنعم مدبولى ولبلبة وسعيد صالح، وحقق نجاحا باهرا.