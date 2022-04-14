بـ4 شروط.. إلغاء قرارات حرمان طلاب التعليم الفنى من دخول الامتحانات للغياب

جدة - نرمين السيد - عمم قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، خطابا على المديريات التعليمية بالمحافظات، بشأن الالتماسات التى وردت إليها للسماح لطلاب التعليم الفنى الذين لم يحققوا نسب الحضور المقررة، وتم حرمانهم من دخول الامتحانات وعدم جواز دخولهم الامتحانات على نظام العمال فى نفس العام.





وأحاط الخطاب إجراءات على الطلاب اتباعها لدخول الامتحانات، علما بأن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وافق على السماح للطلاب الذين لم يحققوا نسب الحضور المقررة وتم حرمانهم من دخول الامتحانات.

وجاءت الإجراءات وفقا لما يلى:

أولا: يقدم ولى أمر الطالب طلب إلى إدارة المدرسة يتضمن الموافقة على أداء نجله الامتحان فى الدور الثانى فى نفس ذات العام كطالب منتظم، على أن يتعهد بعدم تكرار ذلك مرة أخرى خلال سنوات الدراسة.

ثانيا: تأجيل الامتحانات التحريرية والعملية بالنسبة للدور الأول لهؤلاء الطلاب إلى الدور الثانى من نفس العام 2021/2022.

ثالثا: إجراء تدريب عملى إجبارى للطلاب المذكورين لمدة ثلاثة أسابيع، وبإجمالى 90 ساعة، خلال الفترة من 18/6/2022 إلى 7/7/ 2022، ويعتبر تحقيقهم نسبة حضور 90% على الأقل من هذا التدريب شرطا لأدائهم امتحانات الدور الثانى.

رابعا: يسدد الطالب مبلغ 300 جنيه على حساب رقم 9/450/87492/6، ويتم تطبيق قواعد وضوابط الصرف المعتمدة من الوزير بتاريخ 24/9/2020، المرفقة بالقرار الوزارى رقم 160 بتاريخ 24/9/2020، والتى تتضمن مكافأة المعلمين وتوفير خامات التعليم والتدريب الخاصة بالطلاب وبما يحقق تحسين مستوى المدرسة والمعلم.

خامسا: إلغاء كل ما تم من إجراءات الفصل والحرمان من دخول الامتحانات التحريرية والعملية لطلاب التعليم الفنى بسنوات النقل والدبلوم للعام الدراسى 2021/2022، الذين لم يحققوا نسب الحضور المقررة 70% فى التدريبات العملية و85% من أيام الدراسة، سواء تم فصلهم أو لم يتم فصلهم بعد.

يذكر أنه من شروط وضوابط دخول الامتحان بمدارس التعليم الفنى، ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بغض النظر عن سبب الغياب، و85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية.