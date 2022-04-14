/691942/نشب-بسبب-حفر-لودر-الحماية-المدنية-تسيطر-على-حريق-خط-غاز-مدينة-نصر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب فى أحد خطوط الغاز بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر إثر حدوث تسرب بالخط المشار إليه أثناء قيام لودر بأعمال حفر بالمنطقة لصالح شركة المياه..

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حيث تم على الفور الإنتقال إلى محل الحادث وإغلاق مصادر الغاز وتمكنت القوات من إخماد الحريق ومنع إمتداده ، ويتم حالياً القيام بأعمال التبريد .

نشب بسبب حفر لودر.. الحماية المدنية تسيطر على حريق خط غاز مدينة نصر

هذا وتفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، مكان الحريق للتاكد من السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية، حيث تم الدفع على الفور بعشرين سيارة مطافي لمكان الحريق.

عدم وجود إصابات أو ضحايا إثر حادث حريق خط غاز مدينة نصر

تحريات الأجهزة الأمنية كشفت ايضا عن عدم وجود إصابات أو ضحايا إثر حادث حريق خط غاز مدينة نصر.