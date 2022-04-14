«ملحقتش أعتذر ورفضوا العمل معي»..عمر طاهر يكشف موقف جمعه بأسرة سمير غانم

/691940/ملحقتش-أعتذر-ورفضوا-العمل-معيعمر-طاهر-يكشف-موقف-جمعه-بأسرة-سمير-غانم

تحدث المؤلف والسيناريست عمر طاهر عن موقف جمعه بأسرة الفنان الراحل سمير غانم وندمه على نقده له وعدم استطاعته للاعتذار منه.

دوت الخليج يكشف موقف عمر طاهر مع أسرة سمير غانم

عمر طاهر وسمير غانم

نشر عمر طاهر بوست عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب به: “في 2009 ليلة العرض الخاص لفيلم طير أنت رايح ومتوتر ومش عارف هيتم استقبال العمل إزاي، دخلت القاعة لقيت إسعاد يونس وكانت شريكة في إنتاج الفيلم بتشاور لي.. روحت لها لقيها بتقول لي حد برضو يعكنن على بطلة فيلمه ليلة العرض الخاص؟.. مافهمتش”.

وأضاف: “قالت لي اللي أنت كاتبه عن أبوها النهاردة، كان مقالي فيه جزء عن إعلانات مسرحية لسمير غانم وكتبت اللي كتبته، أخدتني العزة بالإثم وقلت مالهاش حق تزعل وده مش شغل محترفين وده رأيي وكل الكلام اللي شكله من برة صح جدا واعتبرت أن الزعل ده مبالغة عاطفية”.

وتابع: “بعد الفيلم سلمت على البطلة وكان السلام مش قد كدة وده ضايقني أكتر والأستاذة إسعاد أخدت بالها وقالت لي زعلانة على باباها طبعا.. عدى وقت وبلاد شالتنا وحطتنا وقبل كورونا بسنة كان فيه مشروع فيلم واقترح المخرج واحدة من عائلة سمير غانم للدور وكلنا رحبنا”.

تصريحات عمر طاهر

واستكمل كلامه: “بس لما دار الشغل بجد لقيت فنانة تانية فسألت أنتوا مش قلتوا كلمتوا فلانة ورحبت؟.. قالوا أيوة ولما جت تمضي عرفت إنك أنت مؤلف الفيلم فاعتذرت.. وقالت نصا أنك مزعل الأسرة كلها ومش عايزين يشتغلوا معاك، كان عدى أكتر من 10 سنين على الواقعة”.

وأضاف: “رجعت يومها أفكر في كلمة قلتها ضمن مقال ممكن تسيب الأثر ده، كانوا سطرين تجاوزت فيهم النقد الفني لـ كلام يقترب من السخرية الشخصية.. كان كلام شايفه دلوقتي مزعج جدا واستغربت نفسي فعلا.. ايه الجرأة والحماقة دي؟.. عدي عليا وقت قدمت فيه شغل وكنت أحيانا بسمع واقرأ نقد ليه ماينيمنيش الليل.. حرفيا فحسيت اللي أنا عملته وقتها.. وقد إيه مكنش مزعج لفنان واحد ولكن أسرة فنانين”.

وقال عمر طاهر أيضًا: “واللي بيشتغل في مهنة لها علاقة بالفن والإبداع ممكن ينسى 1000 جملة مدح وتفضل لازقة في قلبه كلمة إساءة واحدة، دي حاجة أنا اختبرتها بنفسي كتير.. افتكرت ليلة العرض الخاص ونظرة أسأت تفسيرها، كانت عتاب واعتبرتها نوع من التعالي، وافتكرت جملة زعلانة على باباها وقلت ده يتحرق النقد الفني إذا كان هيسيب أثر من النوع ده، قلت هكتب اعتذار، بعدين جت كورونا فاتلهيت”.

اقرأ أيضًا

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 12.. نور اللبنانية في صدمة بسبب والدتها

وتابع: “بعدين تعب سمير غانم ودخل المستشفى وقلت لو كتبت دلوقتي هيبقى مجرد ركوب للتريند.. وبعد الوفاة حسيت بخلاف الزعل على رحيل نجم بحبه إنه راح وأنا مدين له باعتذار مالحقتش أقدمه.. النهارده كنت بسجل حلقة في برنامج إذاعي اسمه كرسي الاعتراض للبرنامج العام”.

واختتم كلامه عن الموقف الذي جمعه بأسرة سمير غانم: “وسألتني المذيعة عن عمل قدمته وغير راضي عنه أو ندمان عليه، مفكرتش كتير قلت لها مش عمل هم سطرين كتبتهم عن الفنان الكبير سمير غانم تجاوزوا النقد المهني للتجريح الشخصي.. وقلت مش هأجل الاعتذار أكتر من كده مش بس اعتذار لفنان كبير له نصيب في وجداننا جميعا لكن هو في الأصل اعتذار لأب ولأسرته الصغيرة اللي ماشوفناش منهم غير كل حاجة حلوة".