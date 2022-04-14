/691938/مسلسل-العائدون-الحلقة-12-ميدو-عادل-يستعد-للانضمام-لتنظيم-داعش-وهاني-رمزي-في-خطر

مسلسل العائدون الحلقة 12 استهلت بإخبار عمر -أمير كرارة- لـ -محمد ميدو- أنه لهو جاسوسين غيره في القناة وأن القلم الذي طلب منه أن يعطيه لجمال صاحبها ليس به كاميرا موضحًا له أنه يريده في مهمة أكبر بكثير من القناة.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل العائدون الحلقة 12.

قتل رزان أمام شقيقتها

قتل قائد الارهابيين رزان أمام شقيقتها وأمر بوضعها في سيارة والسير بها حول البلد لتكون عبرة لغيرها من الخائنين.

أمير كرارة يفاجئ ميدو عادل بالمهمة

فاجأ عمر المجند علاء بالمهمة التي يريدونه فيها وهي الانضمام لداعش وخيره بالموافقة أو الرفض بعد أن يفكر ويتخذ قرار ليتوتر الأخير ويستشير فاطمة -أمينة خليل-.

طلب محمود عبد المغني من عمر أن يعود لمصر بعد اكتشافه بأن أحدهم يبحث عنه لكن الأخير أقنعه أن يبقى، وفي هذا الصدد انفعل عليه خالد -هاني رمزي- محذرًا إياه أن لا يقاتل في قضية داعش من أجل أخذ ثأر حسين -محمد فراج- فقط.

حل لغز صفوان

طلب عمر من فاطمة أن تبحث في أمر صفوان واكتشفت أن أمواله مصدرها صالات القمار وخطرت فكرة على بال الأول وأخبر بها نبيل -محمود عبد المغني- ووافق عليها بشرط موافقة علاء على الذهاب لداعش.

ميدو عادل يوافق على الانضمام لتنظيم داعش

وافق علاء على الانضمام لتنظيم داعش عن اقتناع وذهب لمقابلة عمر ووضعا خطة أن يخبر القناة بأنه مريض ويأخذ إجازة أسبوع ينزل فيه يوميًا للصيدلية لأخذ حقنة.

هاني رمزي يواجه صفوان

انتهت أحداث الحلقة 12 من مسلسل العائدون بمقابلة خالد لصفوان، وسبق تلك النقابلة اجتماعه مع عمر الذي شعر بالخوف عليه.

يذكر أن مسلسل "العائدون" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل، وإسلام جمال، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبى، وميدو عادل، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.