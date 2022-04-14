/691937/مسلسل-راجعين-يا-هوى-الحلقة-12-نور-اللبنانية-في-صدمة-بسبب-والدتها

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 12

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 12

تعرضت الفنانة نور اللبنانية التي تجسد شخصية الدكتورة ماجي لصدمة كبيرة بعد أن عاشت سنوات تعتقد أن حبيبها خذلها بتركه لها في صمت.

حيث اكتشف نور اللبنانية أن وراء اختفائه وسبب فشل قصة الحب القديمة التي كانت تعيشها هي أقرب الناس إليها و الإنسانة الوحيدة التي تثق فيها وهي والدتها.

ولذلك أصيبت بصدمة شديدة، مما يزيد من حالة الارتباك التي تعاني منها خاصةً أنها تعيش في بداية علاقة عاطفية جديدة مع بليغ أبو الهنا وهو الفنان خالد النبوي.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة الثانية عشرة

وشهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل راجعين يا هوى الذي يعرض عبر شاشة قناة cbc وcbc drama وdmc وdmc drama الفضائية ومنصة Watch It الرقمية، ظهور حبيب ماجي السابق مرة أخرى في حياتها بعد سنوات من اختفائه وبعد أن ظنت أنها قد نسيته.

وتكتشف نور اللبنانية مؤخرًا الكثير من الحقائق الصادمة، وهي أن والدتها ذهبت إلى حسام حبيبها السابق والذي يجسد شخصيته الفنان لؤي عمران أثناء ارتباطهما لتجبره على الابتعاد عنها بسبب عدم تكافؤ العلاقة بينهما معللة أن ذلك لأنه خلفية اجتماعية أقل منها.

ومن جانبها واجهتها ماجي ثم بررت الأم فعلتها بأنه كان يريد استغلالها، وفيما يخص علاقة بليغ وماجي فهي يشوبها الكثير من التوتر وعدم الاستقرار، وكان قد ساعدها الأخير في تمثيل خطوبة وهمية بينهما أمام أقاربها وحبيبها السابق، وننتظر خلال الحلقات المقبلة لمعرفة هل ستقف الأمور بينهما عند هذا الحد؟ أم ستتطور إلى قصة حب جديدة.

اقرأ أيضًا

مسلسل العائدون الحلقة 12.. ميدو عادل يستعد للانضمام لتنظيم داعش وهاني رمزي في خطر

ويتولى تأليف مسلسل راجعين يا هوى الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة فهو مأخوذ عن قصة له ومحمد سليمان عبد المالك هو من قام بالمعالجة الدرامية والإخراج لـ محمد سلامة، وتضم البطولة بجانب خالد النبوي ونور اللبنانية كلا من أنوشكا، سلمى أبو ضيف، أحمد بدير وفاء عامر، نور النبوي، وهنا شيحة.