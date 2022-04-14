بعد إصابتها أثناء التصوير.. وفاء عامر تكشف تطورات حالتها الصحية

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دوت الخليج يكشف تطورات حالة وفاء عامر

إصابة وفاء عامر

قالت الفنانة وفاء عامر في مداخلة هاتفية لها ببرنامج مطبخ الستات الذي تقدمه الفنانة والإعلامية منى عبدالغني، والإعلامية إيمان عز الدين عبر شاشة قناة CBC الفضائية إن سر تألقها في المسلسل هو انسجامها مع الفنانين خالد النبوي وأنوشكا.

وأوضحت وفاء عامر أنها لم تنته من التصوير في مسلسل راجعين يا هوى حتى الآن، وفيما يخص مشاركة نجل الفنان خالد النبوي، وهو نور النبوي كابنها في المسلسل قالت: “نور جميل ابن الأسرة المصرية قريب للقلب”.

تصريحات وفاء عامر

وأضافت خلال حوارها التلفزيوني: “بحب أعمل الأكل وشاطرة في المطبخ، محدش يقدر ينافسني في أي حاجة في الطبخ، أنا إسكندرانية بعمل كل حاجة في الأكل”، وفيما يخص إصابتها قالت: “مش عارفة فجأة كدة وأنا بصور مش بقدر أقف على رجلي وأقع”.

ومن ناحية أخرى، عرض اليوم الأربعاء مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 12 التي بدأت باكتشاف دكتورة ماجي وهي نور اللبنانية أن والديها هما المسؤلين عن ضياع قصة الحب الأولي في حياتها حيث اعترف لها حسام بهذا الأمر وأن والدها هو من طلب منه المضي في طريقه والابتعاد عن ماجي.

يشار أن مواعيد مسلسل راجعين ياهوى عبر شاشة قنوات cbc في تمام الساعة 11:30 مساءً ويعاد الساعة 4:30 صباحًا و في تمام الساعة 2:15 ظهرا من اليوم التالي.

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ويضم مسلسل راجعين ياهوى في بطولته عدد من النجوم وهم خالد النبوي، أحمد بدير، سلمى أبو ضيف، ونور اللبنانية، وفاء عامر، أنوشكا، إسلام جمال، طارق عبدالعزيز، إسلام إبراهيم، طه الدسوقي وتميم عبده، وهنا شيحة، والمسلسل من تأليف محمد سليمان المالك، ومن إخراج محمد سلامة.

وتدور قصة مسلسل راجعين يا هوى لـ خالد النبوي حول بليغ أبو الهنا الذي تراكم عليه الديون في أوروبا حتى أنه قرر العودة إلى موطنه لاستعادة حقه في الميراث من عائلته وسرعان ما تتحول مهمته إلى مسعى للإصلاح ما بين أفراد عائلته وإنهاء الخلافات الأسرية.