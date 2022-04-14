الحماية المدنية تسيطر على حريق خط الغاز بمدينة نصر

دينا الحسيني تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق نشب فى أحد خطوط الغاز بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، إثر حدوث تسرب بالخط المشار إليه أثناء قيام لودر بأعمال حفر بالمنطقة لصالح شركة المياه.. حيث تم على الفور الإنتقال إلى محل الحادث وإغلاق مصادر الغاز وتمكنت القوات من إخماد الحريق ومنع إمتداده ، ويتم حالياً القيام بأعمال التبريد .

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