الموافقة على عقد امتحانات النقل بالتعليم الفنى خلال أبريل فى بعض المحافظات

جدة - نرمين السيد - وافق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على بدء امتحانات النقل التحريرية بالتعليم الفنى، فى بعض المحافظات خلال شهر أبريل الجارى، دون التقيد بالخريطة الزمنية التى تنص على بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية اعتبارا من 7 مايو 2022، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.





ووفقا لخطاب موجه من قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، إلى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، فإن الوزير وافق على بدء امتحانات النقل التحريرية بالتعليم الفنى، فى بعض المحافظات حسب الكثافة الطلابية بكل مديرية، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 19/4/2022، على أن يتم استغلال 4 أيام فقط فى الشهر هى: 19،20،26،27، بعيدا عن الإجازات والأعياد القومية وأعياد الأخوة المسيحيين.

وكان وزير التربية والتعليم، أصدر الكتاب الدورى رقم 7 بتاريخ 6 أبريل 2022، الذى ينص على التزام جميع المديريات التعليمية بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسى 2021/2022، والتى وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، وعدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى فى المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وإلغاء جميع الجداول الامتحانية التى تم إعدادها قبل المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية.

وأجاز الوزير، لبعض المحافظات التى تعانى من كثافة طلابية عالية، استغلال 4 أيام من شهر أبريل الجارى، لعقد الامتحانات التحريرية لصفوف النقل بالتعليم الفنى، حرصا على انتظام وتيرة امتحانات باقى صفوف النقل والشهادات خلال شهر مايو المقبل.