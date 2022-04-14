عاجل- تحذير من الأرصاد بشأن ارتفاع درجات الحرارة مجددا (اعرف الموعد)

جدة - نرمين السيد - وكشفت هيئة الأرصاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": استمرار أجواء معتدلة على شمال البلاد حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 26 درجة ويظل الطقس باردا فى فترات الليل والصباح الباكر.

وأضافت: مع نهاية الأسبوع تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع على كافة الأنحاء لتؤثر موجة حارة على كافة الأنحاء، وسيتم التنويه عنها تفصيليا خلال الأيام القادمة.