مطران الكاثوليك بأبوقرقاص يشارك فى إفطار رمضان (صور)

جدة - نرمين السيد - رافق نيافته الأب ميخائيل إبراهيم، والأب إرميا ملاك، وذلك بحضور نخبة من القادة الدينية، والسياسية، وأعضاء مجلس النواب.
وفى كلمته، أكد الأنبا بشارة على وثيقة الأخوة الإنسانية، الصادرة من قداسة البابا فرنسيس، ووجه نداءاته للجميع من أجل التحلى بفضيلة السلام من أجل خير بلادنا.
جدير بالذكر أن الإفطار أقيم، بمبنى الخدمات، التابع لكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك، ببنى عبيد.
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