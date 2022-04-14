عاجل- وزير التعليم ينفى إعلان الأوراق المطلوبة لمسابقة المعلمين: غير صحيحة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ما يجرى تداوله عن صدور منشور رسمى من الوزارة يحدد الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم لمسابقة تعيين المعلمين الجدد، لا أساس له من الصحة.





وطالب الوزير، فى تصريحات له عبر أحد مجموعات "واتس آب"، الجميع عدم الانسياق وراء الشائعات.

وينتظر آلاف المعلمين على مستوى الجمهورية، إعلان تفاصيل مسابقة تعيين 150 ألف معلم، لمدة 5 سنوات، بواقع 30 ألف معلم فى كل عام؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

وذكرت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من وضع ضوابط وشروط وتخصصات مسابقة تعيين المعلمين لعام 2022، وإرسالها لجهاز التنظيم والإدارة، مشيرا إلى أن الهدف من المسابقة تقليل أعداد العجز الموجودة فى المدارس بجميع التخصصات.

وقال المصدر لـ«دوت الخليج»، إن أولوية التعيين فى الدفعة الأولى ستكون لمعلمى الصفوف الأولى، نظرا للعجز الشديد فى أعدادهم، موضحا أنه سيتم ربط التقدم فى المسابقة بمحل سكن المتقدم فى بطاقة الرقم القومى، بحيث يعمل فى المدرسة التى يتم تعينه عليها دون نقل أو ندب، وأن العمل يبدأ بالتعاقد ثم إنهاء مراحل التعيين وما يتطلبه من الحصول على التدريبات المطلوبة وشهادة الصلاحية.

وكان وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، قال إن الوزارة تبحث فى هذه المسابقة عن شخصيات محددة بمواصفات محددة، وإنها ستعقد المسابقة بأعلى معايير النزاهة والشفافية والحوكمة، دون وساطة، بحيث تكون الأولوية فقط للكفاءة.