/691936/قمة-إنجليزية---إسبانية-منتظرة-تعرف-على-موعد-مباريات-نصف-نهائي-دوري-الأبطال

دوت الخليج

موعد مباريات نصف نهائي دوري الأبطال

وتنطلق مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 26 و 27 إبريل الجاري.

وضرب فريق مانشيستر سيتي موعدًا مع فريق ريال مدريد الإسباني، في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء 26 إبريل ، فيما يواجه فريق ليفربول الإنجليزي فريق فياريال الإسباني، يوم الأربعاء 27 من الشهر ذاته، وذلك ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما تقام مباريات العودة يوم 4 و 5 مايو المقبل.

وتقام مباريات الذهاب على ملعب ليفربول ومانشيستر سيتي، فيما تام مباريات العودة على ملعب ريال مدريد وفياريال.

وكانت قد انتهت مباراة ليفربول وبنفيكا البرتغالي بتعادل الفريقين بنتيجة ثلاثة أهداف لكل منهما، ليصعد فريق ليفربول بهذه النتيجة، بمجموع لقائي الذ هاب والعودة 4-6.

وتمكن إبراهيما كوناتي من إحراز الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة 21، فيما تمكن جونسالو راموس من تعديل النتيجة في الدقيقة 32، من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة 55 اسستطاع فرمينو أن يضع ليفربول في المقدمه بتسجيه الهدف الثاني، ثم ضاعف النتيجة بالهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 65، لكن استطاع رومان ياريمتشوك من تقليص الفريق في الدقيقة 73، وتعادل داروين نونيز في الدقيقة 81.

وفي مباراة صعبة، خاصة في شوطها الثاني، انتهت مباراة أتليتكو مدريد ومانشيستر سيتي بالتعادل السلبي، ليصعد الفريق الإنجليزي لدور نصف النهائي، بعدما حسم مجموع لقائي الذهاب والعودة لصالحه بهدف مقابل لا شئ.

كان ريال مدريد قد تمكن أمس من الصعود للدور نصف النهائي، بعد الفوز على تشيلسي الإسباني بنتيجة 4-5 بمجموع اللقائين، والتي شهدتا تألق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي استطاع إحراز 4 أهداف خلال اللقائين.

كما تمكن فريق فياريال من الصعود لنفس الدور على حساب بايرن ميونخ، في مفاجأة مدوية، وذلك بعد فوز الفريق الإسباني بمجموع اللقائين بنتيجة 1-2، حيث فاز الفريق الإسباني في مباراة الذهاب، ثم تعادل بهدف في الدقائق الأخيرة من عمر المبارة.