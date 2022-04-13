/691934/اكتمال-مربع-نصف-نهائي-دوري-الأبطال-السيتي-يضرب-موعدا-مع-الريال-وليفربول-يواجه-فياريال

دوت الخليج

وتمكن إبراهيما كوناتي من إحراز الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة 21، فيما تمكن جونسالو راموس من تعديل النتيجة في الدقيقة 32، من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة 55 اسستطاع فرمينو أن يضع ليفربول في المقدمه بتسجيه الهدف الثاني، ثم ضاعف النتيجة بالهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 65، لكن استطاع رومان ياريمتشوك من تقليص الفريق في الدقيقة 73، وتعادل داروين نونيز في الدقيقة 81.

وكانت نتيجة الذهاب قد انتهت في البرتغال بفوز فريق ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

السيتي يجتاز أتليتكو مدريد بصعوبة

على جانب آخر، انتهت مباراة أتليتكو مدريد ومانشيستر سيتي بالتعادل السلبي، في مباراة شهدت هجوم كاسح للفريق الإسباني خلال شوط المباراة الثاني، لكن استطاع الفريق الإنجليزي الوصول لدور نصف النهائي، بعدما حسم مجموع لقائي الذهاب والعودة لصالحه بهدف مقابل لا شئ.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز مانشيستر سيتي بملعب الإتحاد بإنجلترا، بهدف مقابل لا شيئ.

تشكيل أتليتكو مدريد

ودخل أتليتكو مدريد اللقاء بتشكيل ضم: الدفاع: فيليبي ، رينالدو ، سافيتش ، لودى ، يورينتى. الوسط: كوكى ، كوندوجبيا ، ليمار. الهجوم: جريزمان ، جواو فيليكس. تشكيل مانشيستر سيتي

فيما ضم تشكيل مانشستر سيتي كل من: في حراسة المرمى: إديرسون مواريش خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين خط الهجوم: رياض محرز - برناندو سيلفا - فيل فودين

وكان ريال مدريد قد تمكن أمس من الصعود للدور نصف النهائي، بعد الفوز على تشيلسي الإسباني بنتيجة 4-5 بمجموع اللقائين، والتي شهدتا تألق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي استطاع إحراز 4 أهداف خلال اللقائين. كما تمكن فريق فياريال من الصعود لنفس الدور على حساب بايرن ميونخ، في مفاجأة مدوية، وذلك بعد فوز الفريق الإسباني بمجموع اللقائين بنتيجة 1-2، حيث فاز الفريق الإسباني في مباراة الذهاب، ثم تعادل بهدف في الدقائق الأخيرة من عمر المبارة.

نصف نهائي دوري الأبطال

وتنطلق مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الموافق 27 إبريل من الشهر الجاري.

ويواجه فريق ليفربول في نصف النهائي فريق فياريال، الساعة 9 مساء. فيما يواجه فريق مانشيستر سيتي الإنجليزي، فريق ريال مدريد الإسباني، في نفس الموعد.